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    中国首张5G终端电信设备进网许可证 华为拿了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月25日，今天下午华为终端官方微博对外宣布，华为Mate 20 X已经获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这也意味着，支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中写道，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模手机

    中国首张5G终端电信设备进网许可证 华为拿了！
    中国首张5G终端电信设备进网许可证 华为拿了！

    根据已经显示的信息，华为Mate 20 X 5G版型号为EVR-AN00，是在Mate 20 X基础上增加5G支持的机型。

    手机整体设计上与原版Mate 20 X几乎一样，除了背面印上了5G的标识，并采用了全新的翡冷翠配色。

    配置方面，华为Mate 20 X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000，电池容量缩小为4200mAh，新增对40W快充的支持。其余配置和Mate 20 X一致，一样是麒麟980处理器，内存组合为8GB+256GB。

    Mate 20 X 5G版之所以电池容量减小，应该是由于5G本身的功耗要远远小于4G，是非常节能的。因此尽管电视容量小了，续航应该和Mate 20 X差不多。

    （本文图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国首张5G终端电信设备进网许可证 华为拿了！http://news.zol.com.cn/720/7201595.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7201595.html report 777 中关村在线消息：北京时间6月25日，今天下午华为终端官方微博对外宣布，华为Mate 20 X已经获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这也意味着，支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中写道，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模手机。中国首张5G终端电信设...
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