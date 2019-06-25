    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月25日，今天vivo公司在上海举办了2019 vivo创新日活动，活动上vivo宣布了他们的5G新计划——“5G比邻计划”。这一活动可以让用户在家门口就能轻轻松松的体验到5G的速度。

    vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G
    vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G

    据了解，vivo的5G计划是要在其首批开放5G网络城市的线下门店中，搭建一个专属的5G体验区域，让没有5G手机的用户进店或在家门口即可体验5G网络。vivo也表示，用户体验5G网络的手机机型，正是即将在今年第三季度发布的iQOO新机。

    此前，vivo公司在接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。

    vivo方面表示：“唯有全力拥抱新技术，才能在新的产业环境中成为有贡献的一员。vivo会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的5G产品。”

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5Ghttp://news.zol.com.cn/720/7201340.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7201340.html report 747 中关村在线消息：北京时间6月25日，今天vivo公司在上海举办了2019 vivo创新日活动，活动上vivo宣布了他们的5G新计划——“5G比邻计划”。这一活动可以让用户在家门口就能轻轻松松的体验到5G的速度。vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G据了解，vivo的5G计划是要在...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品