中关村在线消息：北京时间6月25日，今天vivo公司在上海举办了2019 vivo创新日活动，活动上vivo宣布了他们的5G新计划——“5G比邻计划”。这一活动可以让用户在家门口就能轻轻松松的体验到5G的速度。



vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G

据了解，vivo的5G计划是要在其首批开放5G网络城市的线下门店中，搭建一个专属的5G体验区域，让没有5G手机的用户进店或在家门口即可体验5G网络。vivo也表示，用户体验5G网络的手机机型，正是即将在今年第三季度发布的iQOO新机。

此前，vivo公司在接受采访时表示，5G距离消费者们越来越近了，vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试，通过测试之后将在年中正式开售。

vivo方面表示：“唯有全力拥抱新技术，才能在新的产业环境中成为有贡献的一员。vivo会持续聚焦消费者需求，与运营商和产业各方聚力合作，为消费者提供好用的5G产品。”

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