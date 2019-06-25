晚报：华为获5G进网许可 三星5G手机国行版来了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为Mate 20 X获国内首张5G终端电信设备进网许可证

今天下午，华为终端官方微博对外宣布，华为Mate 20 X已经获得了中国首张5G终端电信设备进网许可证。这也意味着，支持5G的华为Mate 20 X即将正式上市。同时华为也在宣传图中写道，Mate 20 X支持SA/NSA的5G双模手机。



华为Mate 20 X获国内首张5G终端电信设备进网许可证

根据已经显示的信息，华为Mate 20 X 5G版型号为EVR-AN00，是在Mate 20 X基础上增加5G支持的机型。

手机整体设计上与原版Mate 20 X几乎一样，除了背面印上了5G的标识，并采用了全新的翡冷翠配色。

Z点评：相信后续会有更多机型拿到5G进网许可证，小伙伴们距离拿到5G手机不远了。



华为发言人谈5G发展：三年内入网用户达5亿

今日，华为发言人出席了在上海举行的第25届GTI（Global TD-LTE Initiative）Workshop。在这次大会上，这名发言人谈到了有关4G和5G的发展，他认为三年内5G入网用户将会达到5亿人。



华为发言人谈5G：三年内入网用户将达5亿

这名发言人表示，3G时代达到5亿用户这一数字用了9年时间，4G则用了6年时间，而5G只需要短短3年。对于5G领域的飞速发展，华为将会带来还有对于服务和新的商业模式的探索，各个国家的运营商目前都在努力寻找符合各自国情的发展之路。

华为在西班牙的5G市场正在寻求更进一步的拓展，在瓦伦西亚的一次5G会议上，华为5G产品线副总裁杜叶青提及了华为的下一步计划。

Z点评：据了解，5G套餐资费不高于4G且不用更换SIM卡，相信很多人会在第一时间切换到5G的。

今天下午，三星在北京召开“三星远见·未来媒体沟通会”，会上发布了三星S10/A80的5G国行版。随后，三星推出了“0元起，抢先换5G的活动”。



三星S10/A80推出5G国行版

除了5G国行版新机之外，三星还发布了5G先锋计划。通过该计划可以使用户尽快体验到5G手机。



首先需要在7月1日-8月31日在三星授权的渠道购买一部Galaxy S10系列、A80手机



通过三星生活助手App支付99元加入三星5G俱乐部



三星最新5G手机上市起60天内支付差价并办理运营商指定套餐即可置换

三星表示，用户在7月1日-8月31日在三星授权的渠道购买一部Galaxy S10系列、A80手机，开机后通过“三星生活助手App”支付99元加入三星5G俱乐部。之后，在三星最新5G手机上市起60天内支付差价，并办理运营商指定套餐可低至0元置换三星最新的5G手机。

资料显示，三星在今年2月发布了全球第一款5G手机Galaxy S10 5G，并于4月5日在韩国开售。

Z点评：此前三星就在国外发布了5G版手机，现在国内也同步推出了，可喜可贺。

中国移动：明年年底推出1000-2000元的5G手机

今天下午，中国移动召开了5G+战略发布会，会上中移动副总裁李慧镝提到，明年年底中国移动就将推出1000至2000元的5G手机产品。这也意味着人们在明年购买5G手机的成本将大幅度降低。



中国移动官宣：2020年底推出5G千元机

李慧镝表示，中国移动已经交付了首批5G终端，总计一万台。本次5G终端产品包含两大类11款产品：一类是是CPE（无线路由器），一类是手机。首批5G手机品牌涉及华为、中兴、小米以及OV等。

不仅仅是5G手机，中国移动首次透露了5G测试套餐的消息。在这份测试套餐中，用户可以享受到每个月200GB的流量套餐。

根据中国移动给出的信息，5G测试套餐包含200G流量/月，1000分钟语音/月，100条短信/月。目前供中国移动5G友好客户测试使用。同时，中国移动表示预计在今年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

Z点评：此前有分析预测，明年下半年将会迎来5G千元级手机，看来是真的。

中国移动公布5G品牌标识：5G+

继中国联通之后，中国移动也正式对外公布了其5G品牌标识——5G+。从Logo设计上看，此次强调的是“无限”的概念。



中国移动5G品牌标识

据中国移动解释，“∞”符号体现了改变社会的无限可能，寓意中国移动5G开放、共享的理念和愿景。

而右上角的两个“+”寓意中国移动5G+计划将为行业及个人带来叠加倍增的价值，两个“+”从小至大表现，是想表达中国移动不断开拓向前，引领技术发展，改变社会的坚定信念与积极态度。

中国移动董事长杨杰表示，中国移动5G品牌公布的同时，也同步推进5G+X项目，加速5G融入百业、服务大众。

Z点评：目前，三大运营商在5G建设的推进上都非常积极，期待用户能拥有高质量的体验。

三星：Note10不会跳票，8月发布

近日，三星官方在接受采访时表示，尽管目前新款可折叠手机Galaxy Fold还在跳票之中，但是三星还是将按原计划推出下半年旗舰机Galaxy Note 10，并不会因为之前的手机而打乱销售计划。



三星Note 10不会跳票 仍定在8月发布

三星方面一位高管向韩国媒体表示，无论Galaxy Fold何时上市，Galaxy Note 10都将按照正常的计划在8月份发布。同时，Note 10的发布，也不会让Galaxy Fold继续延期，两款手机是完全不冲突的两个项目。不过，目前三星方面还没有提及Galaxy Fold的具体发售时间。

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

Z点评：现在大伙儿可以继续猜想Note 10的样子了，官方说了不会跳票。

中兴：天机Axon 10 Pro 5G版已经在一些国家开始销售

今日，中兴通讯在2019年MWC上海展期间宣布，他们已经在 全球获得了25个5G商用合同。这些商用合同覆盖了中国、欧洲、亚太、中东等主要的5G市场。同时，中兴的5G手机天机Axon 10 Pro也已经在一些国家开始销售。



中兴已获得25个5G商用合同 5G手机已开售

中兴还提到，向ETSI（欧洲电信标准化协会）披露3GPP 5G SEP(标准必要专利)1424族，这一数字排名全球第三。同时，他们还申请了超过3500件5G专利。中兴有30多名专家在全球各大国际标准化组织担任主席和报告人等重要职务，累计向国际标准化组织提交文稿45000多篇。

此前中兴手机官方在微博宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将在七月份正式开售。这也是我国首批宣布将面向普通消费者出售的5G手机之一。目前，中兴并未公开这款手机具体的上市时间和价格，主要是因为它还没有完成必要的认证手续。

Z点评：最快7月，大伙儿就能用上5G手机了。

OPPO官方宣布：OPPO 5G手机将在今年Q3上市

随着5G商用牌照的发放，我国的5G手机也逐步推上发售日程，今天OPPO官方也宣布OPPO 5G手机将在今年Q3上市。





在今天的中国移动5G+发布会上，OPPO向中国移动交付了首批5G样机。据悉，OPPO 5G手机也在今天获得了国家无线电管理委员会颁发的无线电型号核准认证。

OPPO研究院院长刘畅表示，随着OPPO 5G手机顺利通过SRRC认证与泰尔实验室认证，OPPO将尽快把5G手机的精彩体验带到普通消费者身边。

Z点评：其实现在距离Q3也就两个月左右的时间了。

vivo宣布5G新计划：家门口就可以体验

今天vivo公司在上海举办了2019 vivo创新日活动，活动上vivo宣布了他们的5G新计划——“5G比邻计划”。这一活动可以让用户在家门口就能轻轻松松的体验到5G的速度。



vivo宣布5G比邻计划 家门口就可以轻松体验5G

据了解，vivo的5G计划是要在其首批开放5G网络城市的线下门店中，搭建一个专属的5G体验区域，让没有5G手机的用户进店或在家门口即可体验5G网络。

Z点评：体验5G真的不必一定要5G手机，也可以是其他终端设备了。

值得一提是，随着7月份第一台5G手机的发布，更多的5G手机、5G设备将会很快与广大消费者见面，大家敬请期待。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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