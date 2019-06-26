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    首销销量冠军 升降式全面屏手机1478起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：杜青松   |  责编：张剑锋

    2019年，国内各大手机厂商开始发力

    一方面开始推出自家旗舰机型

    另一方面则是开始对于对千元机市场进行抢占

    今天要说的手机，就是从这个战场中杀出来的

    Realme X

    618销售冠军 升降式全面屏手机1478元起

    今年5月20日，刚刚回归国内市场的realme品牌

    迎来了realme X的首销

    官网、苏宁、天猫和京东四大平台同步开卖

    仅到上午11：00并达到了三大平台销量冠军

    2019年最值得买的手机之一：Realme X

    Realme利用升降式摄像头的方案

    将前置摄像头隐藏了起来

    使得手机最终能够达到91.2%的屏占比

    手机屏占比甚至高于小米、vivo等厂商的部分旗舰手机

    同时，这款手机还拥有屏下指纹技术

    手机支持指纹解锁和人脸解锁

    Realme X 到底值不值得买

    手机的背面使用渐变色

    给人的质感超级棒

    同时这款手机共有三种配色

    三种配色的名字也是超级酷的

    蒸汽白、朋克蓝以及后期可能会和设计师合作的大师版

    这款手机能给你带来你从来没有体验过的乐趣

    可进行20多万次升降每次只需0.74秒的升降式摄像头

    搭载了光感屏下指纹

    很多以前需要在旗舰机上才能体验到的功能

    这次你只需要2000元不到就能在Realme X这里体验到

    2019年最值得买的手机之一：Realme X

    这款手机能给你带来你从来没有体验过的乐趣

    可进行20多万次升降每次只需0.74秒的升降式摄像头

    搭载了光感屏下指纹

    很多以前需要在旗舰机上才能体验到的功能

    这次你只需要2000元不到就能在Realme X这里体验到

    618销售冠军 升降式全面屏手机1478元起

                                                         关于手机的硬件指标

    Realme X的CPU为高通骁龙710

    后置摄像头为4800万像素

    储存规格支持4+64GB、6+64GB、8+128GB

    2019年最值得买的千元机之一

    Realme X另外一个优势点在于

    它搭载了3765mAh大容量电池

    并且支持VOOC闪充3.0，规格为5V4A

    充电速度是普通快充的6倍

    30分钟大约能冲55%，在1小时10多分钟能充满

    Realme X 到底值不值得买

    在游戏性能上，为了让大家玩游戏能流畅

    它搭配专有的Hyper Boost 2.0 超速引擎

    在玩王者荣耀开最高画质时时，基本能稳定在60帧左右

    在玩《和平精英》时，高画质下能保持在30帧左右

    画质调低一些时游戏能保持在40帧

    2019年最值得买的千元机之一

    2019年最值得买的千元机之一

    2019年最值得买的千元机之一

    而在Realme X的拍照方面也有着超强的表现力，上面三张图片都为Realme X拍的样张。从样张中可以看出，Realme X在强背光环境以及夜晚的环境下，对于暗部的细节都是有很强的处理能力的，对于各类照片上的细节都能有所保留。在色彩表现上也比较准确，鲜艳度也比较适中。

    Realme X 其实可以说是今年千元机中的机皇了，它大部分的功能甚至可以和旗舰机对比，质量比肩旗舰机，但是它的价格却非常的亲民。我们可以看一下现在的定价：

    Realme X:4+64GB ￥1478                    购买请点击此处>>>

    Realme X:6+64GB ￥1568                    购买请点击此处>>>

    Realme X:8+128GB ￥1778                  购买请点击此处>>>

    并且如果你喜欢并想购买这部手机，这里还有很多优惠

    如果您现在购买，您还将获得

    一年的影视VIP会员及各种随机好礼

    收货好评更有100元的好礼等着你

    >>>>>>>>>>>>>>>>>

    同时如果你的预算有限，Realme X还推出了一款Realme X青春版

    两款手机的区别我们通过下图可知

    2019年最值得买的手机之一：Realme X

    Realme X青春版价格：

    Realme X青春版: 4+64GB版 ￥1148                   购买请点击此处>>>

    Realme X青春版：6+64GB ￥1248                     购买请点击此处>>>

    购买Realme X青春版同样享受优惠哦！

    （本文部分图片来自网络)

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：首销销量冠军 升降式全面屏手机1478起http://news.zol.com.cn/720/7201259.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7201259.html report 2978 2019年，国内各大手机厂商开始发力一方面开始推出自家旗舰机型另一方面则是开始对于对千元机市场进行抢占今天要说的手机，就是从这个战场中杀出来的Realme X今年5月20日，刚刚回归国内市场的realme品牌迎来了realme X的首销官网、苏宁、天猫和京东四大平台同步开卖仅到上...
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