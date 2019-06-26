首销销量冠军 升降式全面屏手机1478起

2019年，国内各大手机厂商开始发力



一方面开始推出自家旗舰机型

另一方面则是开始对于对千元机市场进行抢占

今天要说的手机，就是从这个战场中杀出来的



Realme X





今年5月20日，刚刚回归国内市场的realme品牌

迎来了realme X的首销

官网、苏宁、天猫和京东四大平台同步开卖

仅到上午11：00并达到了三大平台销量冠军





Realme利用升降式摄像头的方案

将前置摄像头隐藏了起来

使得手机最终能够达到91.2%的屏占比



手机屏占比甚至高于小米、vivo等厂商的部分旗舰手机

同时，这款手机还拥有屏下指纹技术

手机支持指纹解锁和人脸解锁

手机的背面使用渐变色

给人的质感超级棒

同时这款手机共有三种配色

三种配色的名字也是超级酷的

蒸汽白、朋克蓝以及后期可能会和设计师合作的大师版

这款手机能给你带来你从来没有体验过的乐趣

可进行20多万次升降每次只需0.74秒的升降式摄像头

搭载了光感屏下指纹

很多以前需要在旗舰机上才能体验到的功能

这次你只需要2000元不到就能在Realme X这里体验到





这款手机能给你带来你从来没有体验过的乐趣

可进行20多万次升降每次只需0.74秒的升降式摄像头

搭载了光感屏下指纹

很多以前需要在旗舰机上才能体验到的功能

这次你只需要2000元不到就能在Realme X这里体验到





关于手机的硬件指标

Realme X的CPU为高通骁龙710

后置摄像头为4800万像素

储存规格支持4+64GB、6+64GB、8+128GB





Realme X另外一个优势点在于

它搭载了3765mAh大容量电池



并且支持VOOC闪充3.0，规格为5V4A

充电速度是普通快充的6倍

30分钟大约能冲55%，在1小时10多分钟能充满





在游戏性能上，为了让大家玩游戏能流畅

它搭配专有的Hyper Boost 2.0 超速引擎

在玩王者荣耀开最高画质时时，基本能稳定在60帧左右

在玩《和平精英》时，高画质下能保持在30帧左右

画质调低一些时游戏能保持在40帧













而在Realme X的拍照方面也有着超强的表现力，上面三张图片都为Realme X拍的样张。从样张中可以看出，Realme X在强背光环境以及夜晚的环境下，对于暗部的细节都是有很强的处理能力的，对于各类照片上的细节都能有所保留。在色彩表现上也比较准确，鲜艳度也比较适中。

Realme X 其实可以说是今年千元机中的机皇了，它大部分的功能甚至可以和旗舰机对比，质量比肩旗舰机，但是它的价格却非常的亲民。我们可以看一下现在的定价：

Realme X:4+64GB ￥1478 购买请点击此处>>>

Realme X:6+64GB ￥1568 购买请点击此处>>>

Realme X:8+128GB ￥1778 购买请点击此处>>>

并且如果你喜欢并想购买这部手机，这里还有很多优惠

如果您现在购买，您还将获得

一年的影视VIP会员及各种随机好礼

收货好评更有100元的好礼等着你

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同时如果你的预算有限，Realme X还推出了一款Realme X青春版

两款手机的区别我们通过下图可知





Realme X青春版价格：

Realme X青春版: 4+64GB版 ￥1148 购买请点击此处>>>

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（本文部分图片来自网络)

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