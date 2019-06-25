中关村在线消息：北京时间6月25日，今天中国移动举行了5G+发布会暨媒体沟通会。会上，中国移动首次透露了5G测试套餐的消息。在这份测试套餐中，用户可以享受到每个月200GB的流量套餐。



中国移动5G测试套餐曝光：每月200GB流量

根据中国移动给出的信息，5G测试套餐包含200G流量/月，1000分钟语音/月，100条短信/月。目前供中国移动5G友好客户测试使用。同时，中国移动表示预计在今年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

中国移动获得5G业务经营许可，正式宣告进入5G时代。对此中国移动董事长杨杰表示透露，中国移动在相关国际标准组织中累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一，申请5G专利超1000项。

而且在今年下半年中国移动将会大力推进“5G+”计划。预计2019年9月底前将在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

除了5G规划之外，中国移动还对外公布了4G服务的数据。中国移动表示截止2018年底，中国移动4G基站数达到241万，累计服务7.13亿4G客户和1.57亿有线宽带客户，在239个国家和地区开通国际数据漫游业务。在346个城市开通窄带物联网（NB-IoT)，并实现乡镇以上区域连续覆盖，物联网智能连接净增3.22亿，规模达到5.51亿。

最后在用户关心的提速降费方面，中国移动各项提速降费举措累计惠及47亿人次。

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