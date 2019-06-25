中关村在线消息：北京时间6月25日，近日比尔·盖茨在华盛顿经济俱乐部的一次活动上谈到了自己对于现在技术趋势的看法。他表示如果自己现在是20岁的话，他将创办一家人工智能公司，因为人工智能是目前还没有取得进展的一个领域。



比尔·盖茨如果回到20岁 会开一家AI公司

盖茨认为，现在是进行创新的极佳时机，因为能够推动创新的工具越来越好。从盖茨的兴趣出发，他会创立一家AI公司，来教电脑如何阅读，使它们可以消化，吸收所有的书面知识，这是人工智能尚未取得进展的领域。

此前在参加风投公司Village Global举办的交流活动时，盖茨再次表达了自己对Android系统的“巨大遗憾”。盖茨表示，自己在管理公司时最大的失误就是没让微软成为那个“非苹果”的操作系统平台，而让Android崛起了，这是价值4000亿美元的生意。

他认为，在软件世界是一个胜利者的舞台。这句话可能有两层意思，一是当时微软是数一数二的软件巨头，但却错失了移动端的机会；二是如今iOS和Android称霸，成了新胜利者，微软想打破，几乎是不可能了。

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