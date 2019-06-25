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    最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今天下午，三星在北京召开“三星远见·未来媒体沟通会”，会上发布了三星S10/A80的5G国行版。随后，三星推出了“0元起，抢先换5G的活动”。

    最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布
    三星S10/A80推出5G国行版

    除了5G国行版新机之外，三星还发布了5G先锋计划。通过该计划可以使用户尽快体验到5G手机

    最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布
    首先需要在7月1日-8月31日在三星授权的渠道购买一部Galaxy S10系列、A80手机

    最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布
    通过三星生活助手App支付99元加入三星5G俱乐部

    最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布
    三星最新5G手机上市起60天内支付差价并办理运营商指定套餐即可置换

    三星表示，用户在7月1日-8月31日在三星授权的渠道购买一部Galaxy S10系列、A80手机，开机后通过“三星生活助手App”支付99元加入三星5G俱乐部。之后，在三星最新5G手机上市起60天内支付差价，并办理运营商指定套餐可低至0元置换三星最新的5G手机。

    资料显示，三星在今年2月发布了全球第一款5G手机Galaxy S10 5G，并于4月5日在韩国开售。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：最低0元可换5G新机 三星S10/A80的 5G国行版发布http://news.zol.com.cn/720/7201175.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7201175.html report 762 中关村在线消息：今天下午，三星在北京召开“三星远见·未来媒体沟通会”，会上发布了三星S10/A80的5G国行版。随后，三星推出了“0元起，抢先换5G的活动”。三星S10/A80推出5G国行版除了5G国行版新机之外，三星还发布了5G先锋计划。通过该计划可以使用户尽快体验到5G手机...
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