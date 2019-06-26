7月科技圈看点啥：这里有张节目单

转眼已经6月末了，6月各厂商的新品相信已经让各位数码爱好者们目不暇接，那么，7月份科技圈又将会有哪些新内容值得大家关注呢？下面我们一起来看看。

7月将会有以下科技新品与大家见面：



01 中兴天机Axon 10 Pro 5G版：国内首款5G手机

6月6日，工信部已经正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放了5G商用牌照，这代表我国的5G时代正式开启。

随后，中兴手机官方在微博宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将在下个月正式开售。



中兴手机官微宣布天机Axon 10 Pro 5G版下月开售

这也是我国首款宣布将面向普通消费者出售的5G手机。中兴天机Axon 10 Pro 5G版在配置上基本与普通版基本相同，其正面搭载了一块6.47英寸FHD+AMOLED灵感柔性屏，屏幕比例为19.5：9，采用曲面水滴屏加超窄边框的设计，屏占比高达92%，同时背部也是双曲面的3D玻璃设计，整体造型十分贴合手掌。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版配置基本不变

核心配置方面，该机搭载了高通骁龙855旗舰处理器，同时外挂了高通的5G基带以实现5G网络的使用，还配备了了F2FS文件系统优化，可实现常用应用启动速度提升30%以上；后置相机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，支持20倍混合变焦；电池容量为4000mAh，同时还拥有超线性双扬声器以及DTS:X Ultra沉浸式音频技术。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版最高支持20倍混合变焦

价格方面，中兴方面暂时还并未公布天机Axon 10 Pro 5G的具体售价，不过从此前各家5G手机的定价策略来看，中兴的这款5G手机的最终定价应该不会低于6000元。

02 iQOO Neo：7月2日发布

近日，iQOO手机官方公布了全新机型iQOO Neo。现在，该机已经在vivo官网开启预约，共有两种配色可选，据悉该机将在7月2日正式发布。



iQOO Neo已开启预约

截至目前，官方还没有公布太多关于该机的信息，但是根据目前的信息显示，该机正面将搭载一块6.38英寸的水滴屏；核心方面将搭载高通骁龙845处理器，内置4420mAh超大电池，机身的三围尺寸为159.53×75.23×8.13mm。另外该机将配备6GB内存，运行Android 9操作系统。



iQOO Neo将提供两款配色

另外，根据此前iQOO Neo产品经理的爆料，该机还将搭载一种特殊的触控加速技术，可以从触屏固件算法到底层框架优化提升触控响应速度，达到接近零误差的操作体验，可以极大的提升用户的游戏体验。



iQOO Neo外观基本与iQOO一致

外观方面，iQOO Neo基本延续此前iQOO的设计方案，背部取消了iQOO上的发光带设计，后置相机为三摄模组，同样放置在机身的左上角。另外，该机的背部并没有出现指纹识别模组，应该是与此前的机型一样搭载了屏下指纹。

03 小米CC9：7月2日发布

小米雷军亲自官宣小米将推出全新产品线CC系列，并且该机即将在7月2日正式服发布。现在雷军又在微博上爆出小米CC手机的相关配置信息，即拥有3200万超质感自拍相机。



雷军官宣：小米CC9前置摄像为3200W

雷军在微博称，自拍不是简单的磨皮和美白，自拍应该还原真实的肌肤质感！小米CC拥有3200万超质感自拍相机，还原自然真实的肌肤质感，记录每个瞬间的美好。让每个喜爱自拍的年轻人，都能拍出C位美！7月2日，小米CC全新系列发布会。

根据早前消息，小米CC定位于拍照手机，此次发布的手机有两款，一款名为小米CC9，另一款名为小米CC9美图定制版，分别代号为小王子和小仙女。

其他硬件配置上，小米CC并没有泄露太多消息，搭载水滴屏幕。如后置三摄采用竖排造型，据传还会具备防水功能，或将搭载骁龙730处理器和配备4000毫安时电池，预计6+128GB标配的售价为2599元。

最后，小米CC系列将于7月2日晚7点，在北京的“水立方”正式发布。

04 vivo Z1 Pro：7月3日发布

日前，曾有媒体报道称vivo正在筹备在印度市场发布全新的手机——vivo Z1 Pro。现在，vivo在印度正式宣布将在7月3日正式推出该款手机。



vivo将于7月3日在印度发布Z1 Pro

据了解，vivo Z1 Pro基本就是国内的vivo Z5x的海外版本，两者配置参数以及外观设计都基本一致。该机在正面同样采用了一块6.53英寸的挖孔屏，分辨率为2340*1080，屏幕比例为19.5:9，前置相机放置在屏幕左上角，官方称其为极点全面屏。



vivo Z1 Pro的配置基本与Z5x相同

配置方面，有消息称该机搭载了高通骁龙712处理器，这与国内发布的Z5x略有不同；提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三种存储组合，内存的规格为UFS 2.1；内置一块5000mAh超大容量电池，同时还支持18W快充；背部采用了1600万+800万+200万像素的三摄组合，位于手机左上方；指纹位于背部上方居中位置，运行Android 9.0系统。

05 索尼两款Xperia新机：7月9日发布

日前，据网络消息人士ZACKBUKS 声称，索尼有可能在 7 月 9 日在日本推出两款采用 21:9 屏幕的 Xperia 新机。







索尼或将7月9日在日本推出两款Xperia新机

至于设备的命名，可能称作 Xperia 1s / Xperia S 或 Xperia 1v / Xperia V 。



另外，还有报道称索尼或正在开发一款针对日本本土市场的旗舰新机。该机有望采用 LCD 面板，而不是 Xperia 1 那样的 OLED 屏幕，但同样会基于强大的高通骁龙 855 平台。

不过一张新谍照表明，索尼有望为 Xperia 智能机带来全新的后置三摄方案。至于上述即将推出的设备（候选）中哪个才是旗舰，目前暂不得而知。

与 Xperia 1 不同，谍照中的这款设备将镜头模组、LED 闪光灯、激光自动对焦都竖直安排到了左上角，且图片中看不到后置指纹传感器（猜测会放到机身侧面、或采用屏下方案）。

06 摩托罗拉One Action：7月10日发布

早在5月，就有媒体爆料称摩托罗拉将会发布一款One系列的新机，型号为——One Action。随后，有外媒放出了One Action最新的官方渲染图。



摩托罗拉One Action官方渲染图

渲染图显示，摩托罗拉One Action正面将会采用一块打孔全面屏，前置相机的位置在屏幕左上角，有消息显示这是一块6.3英寸的LCD屏幕，分辨率为1080×2520。

该机的后置相机放置在背部左上角，采用了后置三摄的方案，据此前的爆料显示应该是主摄+长焦+广角的组合；依然采用了后置式的指纹识别方案，被继续延用LOGO与指纹二合一的设计。



摩托罗拉One Action跑分信息

配置方面，此前有消息显示摩托罗拉One Action将搭载三星的Exynos 9609处理器，配备4GB内存，最高提供128G闪存规格，内置3500mAh电池，并采用USB Type-C接口，运行Android 9.0系统，该机可能会在7月10日正式发布。

07 华硕ROG Phone2：7月23日发布

据外媒报道，这款由华硕新一代电竞旗舰ROG Phone预计将会在7月23日在北京发布，起售价可能会在20000新台币（约为4399元人民币）左右。



华硕ROG Phone电竞手机

根据此前消息，华硕ROG将与腾讯游戏深度合作推出全新的ROG游戏手机2，新机将会有腾讯游戏的深度定制。ROG表示，与腾讯游戏的合作可以让游戏内容更多适配游戏设备。



ROG联合腾讯游戏与一人之下推120Hz手游

另外，之前国漫《一人之下》改编的手游官方也联合ROG与腾讯发布声明表示，该手游将推出120Hz超高帧率定制版。该消息也侧面证实了ROG游戏手机2屏幕刷新率为120Hz。这也让ROG Phone2成为继Razer Phone、Razer Phone2之后的第三款120Hz屏幕手机。

08消息爆料华为将于7月将发布全新PC设备

日前，有媒体表示从华为终端内部人士获悉，华为将在下月发布一款全新PC产品，目前该消息并未得到官方确认。



据爆料华为将在下月发布一款全新PC产品

据该人士透露，这款新PC产品在型号、配置上都会有很大的变化，不同于此前的MateBook、HonorBook的命名策略。

不过，目前此次新品具体命名还无从得知，该消息也未能得到官方确认。

再来看看7月科技圈还有哪些热门事件：

01 百度AI开发者大会：7月3日-4日

上月4日，百度正式宣布“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会，将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。目前，百度已经开放了官网购票通道。



百度AI开发者大会

据悉，本次大会百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将与百度各个业务板块的领军人物一起为来自全球各地的开发者与行业合作伙伴展示百度AI最前沿的人工只能技术、产品，并与现场的开发者、企业代表共同探讨AI技术落地各行各业及全球产业智能化大趋势。



02 谷歌：7月1日起谷歌相册和云端硬盘不再同步

本月，谷歌云端硬盘和谷歌相册产品经理联合发布声明：自下月起，谷歌云端硬盘和谷歌相册将不再自动双向同步。



谷歌云端硬盘和谷歌相册将不再自动双向同步

谷歌相册和云端硬盘不再同步之后，这意味着从七月份起，保存在云端硬盘的照片不会自动同步到相册，相册里的照片也不会自动上传到云端硬盘。

除此之外，谷歌相册增加了“从云端上传”的功能。这项功能允许用户手动选择云端硬盘中的照片和视频导入到照片中。

七月份之后，云端硬盘中的“Google相册”文件夹将不再自动更新。这里还是建议大家把一些重要的照片资料手动备份一下，以免造成不必要的损失。

03 亚马逊中国：7月18日停止为第三方卖家服务

早在今年4月18日，亚马逊中国确认，将于2019年7月18日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。亚马逊中国还指出，将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Kindle和亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展。



亚马逊中国：7月18日停止为第三方卖家服务

亚马逊中国称，在过去几年中，亚马逊中国持续聚焦并发力跨境在线零售业务，获得了中国消费者的积极反馈和认可，为了深化这一战略转型，我们将于2019年7月18日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。

亚马逊将与所有卖家紧密合作，完成后续交接事宜，以确保持续为用户提供优质的购物体验。同时，此次调整中受到影响的卖家如希望继续与亚马逊合作并拓展全球市场，可以联络亚马逊全球开店团队获得帮助。

根据早前消息，亚马逊预计将关闭物流中心，并在未来90天内逐步减少对中国商户的支持。

另据《中国经营报》消息，亚马逊中国区总裁张文翊将离职。美籍华裔张文翊于2013年5月加入亚马逊，担任全球副总裁，2016年4月接任亚马逊中国新任总裁，全面接管亚马逊中国的电商业务以及Kindle在华业务。



据了解，亚马逊进入中国已经有15年时间，曾在2008年的市场份额达到了15.4%，但随着淘宝、京东等本土电商的迅速崛起，亚马逊的增长开始乏力。如今的市场份额已经不足1%。即便在跨境电商领域，亚马逊也是面临巨大挑战。

艾媒咨询刚刚发布的《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》显示，2018年，网易考拉以27.1%的市场份额占据榜首，天猫国际和海囤全球分别以24.0%以及13.2%的市场份额紧随其后，至于亚马逊海外购市场份额则仅为6.0%左右。

另外，有媒体报道称，当前亚马逊中国运营团队已经从2000多人压缩到不足1000人，总体人员下降超过50%。同时，仓库面积也比2016年减少50%，2018年底压缩成只剩北京、昆山和广州三个城市。

以上就是2019年7月即将会与大家见面的科技新品，感兴趣的小伙伴们敬请关注中关村在线后续的报道。

（本文图片来自网络）

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