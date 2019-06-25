中关村在线消息：北京时间6月25日，华为发言人出席了在上海举行的第25届GTI（Global TD-LTE Initiative）Workshop。在这次大会上，这名发言人谈到了有关4G和5G的发展，他认为三年内5G入网用户将会达到5亿人。



华为发言人谈5G：三年内入网用户将达5亿

这名发言人表示，3G时代达到5亿用户这一数字用了9年时间，4G则用了6年时间，而5G只需要短短3年。对于5G领域的飞速发展，华为将会带来还有对于服务和新的商业模式的探索，各个国家的运营商目前都在努力寻找符合各自国情的发展之路。

华为在西班牙的5G市场正在寻求更进一步的拓展，在瓦伦西亚的一次5G会议上，华为5G产品线副总裁杜叶青提及了华为的下一步计划。

杜叶青表示，目前华为已经在全球范围内获得了40多份5G商用合同，并部署了超过10万个基站。他预测全球5G用户在2020年底将达到1亿，到2022年全球将有5亿5G用户。此外他还透露，华为计划在2020年推出价格在300美元左右的中端5G手机，这将降低人们使用5G的门槛。

（本文图片来自腾讯科技）

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