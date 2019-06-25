联想常程再曝Z6信息：骁龙730+4000mAh大电池

中关村在线消息：今日早间，联想常程在微博中再次曝光Z6信息，这次带来的是电池续航方面的消息。联想Z6的电池容量为4000mAh，支持15W QC3.0快充。



联想常程微博公布联想Z6的电池容量：4000mAh

常程在微博中公布了联想Z6的电池容量为4000mAh，并支持15W QC3.0快充，官方配备18W快充头。



常程公布的联想Z6续航信息

据常程公布的图片信息，官方表示可以待机时长达395个小时，可通话38小时，视频播放26小时和游戏16小时，夜间耗电量小于3%。

此外，昨天早间联想常程公布了Z6的配置：8nm制工艺的骁龙730。



常程公布的联想Z6配置信息

据了解，骁龙730处理器采用三星8nm LPP工艺，处理器为2×Performance+6×efficiency Kryo 470 CPU，也就是2+6核（相当于A76+A55）的Big.LITTLE大小核心构架。大核主频为2.2GHz，小核频率为1.8GHz，性能较上一代提升35%。集成的Adreno 618 GPU，性能较上一代提升25%。同时功耗还降低了10%。

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