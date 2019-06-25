雷军：小米CC9前置3200W摄像头 7月2日发

中关村在线消息：小米雷军亲自官宣小米将推出全新产品线CC系列，并且该机即将在7月2日正式服发布。现在雷军又在微博上爆出小米CC手机的相关配置信息，即拥有3200万超质感自拍相机。



雷军官宣：小米CC9前置摄像为3200W

雷军在微博称，自拍不是简单的磨皮和美白，自拍应该还原真实的肌肤质感！小米CC拥有3200万超质感自拍相机，还原自然真实的肌肤质感，记录每个瞬间的美好。让每个喜爱自拍的年轻人，都能拍出C位美！7月2日，小米CC全新系列发布会。

根据早前消息，小米CC定位于拍照手机，此次发布的手机有两款，一款名为小米CC9，另一款名为小米CC9美图定制版，分别代号为小王子和小仙女。

其他硬件配置上，小米CC并没有泄露太多消息，搭载水滴屏幕。如后置三摄采用竖排造型，据传还会具备防水功能，或将搭载骁龙730处理器和配备4000毫安时电池，预计6+128GB标配的售价为2599元。

最后，小米CC系列将于7月2日晚7点，在北京的“水立方”正式发布。

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