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    iPhone XI Max渲染图流出：后置三摄+刘海屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月25日，近日保护壳制造商Olixar放出了一些下半年苹果新款旗舰机iPhone XI Max。渲染图除了厂商着重介绍的保护壳之外，还透露了iPhone XI的外型。除了后置三摄之外，刘海屏这次也得到了保留。

    iPhone XI Max渲染图流出：后置三摄+刘海屏
    iPhone XI Max渲染图流出：后置三摄+刘海屏

    Olixar此次展示的是iPhone XI Max的粉金色，“浴霸”摄像头也是人们可以直接看到的。值得一提的是，此前一直没有提到的“刘海屏”，这次又“重现江湖”。同时，iPhone XI将由一块完整的玻璃组成，覆盖整个相机。

    此前，Olixar还泄露了一些iPhone的数据，今年三款新iPhone的电池容量都要在3000mAh以上。iPhone XR升级版电池容量是3110mAh，而iPhone XS升级版则是3322mAh，而iPhone XS Max电池容量是3650mAh。

    根据早前消息，今年新一代iPhone叫iPhoneXI，三款机型分别是iPhoneXI、iPhoneXI Max以及iPhoneXI R。而存储空间起步可能从128GB起，即128GB、256GB和512GB。

    外观设计上，iPhone XI/XI R，依旧延续刘海屏设计，机身背部则是采用了“浴霸”设计，也就是从原来的常规镜头+长焦镜头的基础上，在增加一枚广角镜头。三颗镜头加上一颗闪光灯共同方形摄像头模组，被放置在机身左上角。

    其它硬件上，iPhoneXI以及iPhoneXI R将会搭载A13芯片，该级芯片采用台积电7nm极紫外光刻（EUV）的新工艺，其晶体管数量与A12X几乎相同。但可能会从2个高性能核心+4个高效能核心，升级到3个性能核心+4个能效核心。

    另据了解，虽然今年的iPhone依旧有三个机型，不过具体型号有多达11款，分别是A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。

    至于发售日期，美国第一大运营商Verizon营销表上公布信息显示，iPhone XI定在9月下旬发售。这也就暗示，iPhoneXI发布会将在9月初进行，同时暗示此次iPhone为现货，不用等。

    （本文图片来自互联网）

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