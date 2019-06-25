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    三星推Smart Things智能家居产品：共三款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：据外媒theverge消息，三星又推出了三款Smart Things系列智能家居产品，分别为灯泡、插座以及摄像头。售价分别为9.99美元（约合人民币68元）、7.99美元（约合人民币123元）以及89.99美元（约合人民币618元）。

    三星推出Smart Things系列智能家居新品：共三款
    三款三星Smart Things系列智能家居新品

    从外观上来看，三款产品的设计为简约风格，配色为白色。

    据了解，SmartThings智能摄像头可以支持HDR全高清视频、红外夜视、双向音频、人员检测。最大视角为145度，支持最多四台相机的24小时云存储备份。

    SmartThings智能灯泡是一个功率为9W的LED灯泡，光源颜色为暖白色，支持亮度调节。

    SmartThings Wifi智能插头是一个简单的智能插头，能够实现两个插头安装在同一个墙上的插座上。

    据介绍，这三款产品都支持亚马逊助手、谷歌助手和三星自己的Bixby语音助手

    值得一提的是，目前，三星SmartThings平台可与600多款来自不同公司的设备相兼容。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星推Smart Things智能家居产品：共三款http://news.zol.com.cn/720/7201087.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7201087.html report 765 中关村在线消息：据外媒theverge消息，三星又推出了三款Smart Things系列智能家居产品，分别为灯泡、插座以及摄像头。售价分别为9.99美元（约合人民币68元）、7.99美元（约合人民币123元）以及89.99美元（约合人民币618元）。三款三星Smart Things系列智能家居新品从外观...
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