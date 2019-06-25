三星推Smart Things智能家居产品：共三款

中关村在线消息：据外媒theverge消息，三星又推出了三款Smart Things系列智能家居产品，分别为灯泡、插座以及摄像头。售价分别为9.99美元（约合人民币68元）、7.99美元（约合人民币123元）以及89.99美元（约合人民币618元）。



三款三星Smart Things系列智能家居新品

从外观上来看，三款产品的设计为简约风格，配色为白色。

据了解，SmartThings智能摄像头可以支持HDR全高清视频、红外夜视、双向音频、人员检测。最大视角为145度，支持最多四台相机的24小时云存储备份。

SmartThings智能灯泡是一个功率为9W的LED灯泡，光源颜色为暖白色，支持亮度调节。

SmartThings Wifi智能插头是一个简单的智能插头，能够实现两个插头安装在同一个墙上的插座上。

据介绍，这三款产品都支持亚马逊助手、谷歌助手和三星自己的Bixby语音助手。

值得一提的是，目前，三星SmartThings平台可与600多款来自不同公司的设备相兼容。

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