中关村在线消息：据Sumahoinfo网站报道，索尼早前在旗舰手机上一直使用的是索尼自家旗舰级G Lens镜头技术，不过现在有消息称，随你即将放弃这种做法，转投到蔡司系列镜头。



传索尼手机放弃使用G镜头：转投蔡司镜头

Sumahoinfo表示，他们从泰国工厂的工作人员中得知，索尼不会再手机上继续使用G Lens镜头。目前索尼似乎是已经开始实施该计划，即旗舰手机Xperia 1上已经找不到关于G Lens系列镜头以及Motion Eye的相关介绍。

据悉，索尼从Xperia Z1到Xperia XZ3都是使用了G Lens系列镜头，虽然后来G Lens整合到了Motion Eye之中，没有特别注明使用了G Lens，但是实际相机主镜头仍然是G Lens。这次在Xperia 1上既没有表明G Lens，也没有宣传Motion Eye。

意外的是，媒体在Xperia 1上发现，该机实际上搭载的是蔡司Milvus镜头，由此引发索尼现在是放弃了G Lens改用蔡司系列镜头。

不过目前，针对上述问题索尼方面并没有给出答复或者是回应。

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