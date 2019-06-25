中关村在线消息：北京时间6月25日，近期Facebook新推出的数字货币支付平台Libra在美国社会引起了轩然大波，许多人对这一平台表达了他们的担心。近日众议院下属金融服务委员会主席马克辛·沃特斯(Maxine Waters)对外宣布，他们将在下月中旬举办听证会。



美国将举行Libra听证会 Facabook高管参加

一些知情人士透露，Libra计划的共同创建者和领导者大卫·马库斯(David Marcus)将会出席听证会，不过目前Facebook方面的发言人却拒绝透露他们是否会出席听证会。事实上，之前一些议员就表达了他们对于Libra平台的担忧，希望能够进行质询。

Facebook公司近期推出了加密货币Libra，这一产品一经推出就引起了广泛的讨论。随后，马化腾也在朋友圈评论了Facebook的Libra，他表示技术方面都是很成熟的，关键还是要看监管。马化腾在朋友圈的评论中写道：“（Facebook的Libra）技术都很成熟，并不难。就看监管是否允许而已。”随后，新浪科技向腾讯方面进行了求证，确认了这一评论是马化腾所写。

Libra将与法币挂钩，与Facebook合作的公司包括Visa、万事达、Paypal和优步等。这些公司将分别向管理该数字货币的机构投资约1000万美元，将用于为数字货币的创造提供资金。从目前的状况来看，“天秤座计划”（Project Libra）即将实现。

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