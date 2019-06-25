三星S10 5G国行版或今日发售：价格成迷

中关村在线消息：三星日前发布的海报中显示，将于6月25日在北京召开5G为主题的媒体沟通会。现在有消息称，本次沟通会上或将带来Galaxy S10 5G国行版的相关消息。





三星官方在6月23日公布的海报显示，将于6月25日在北京召开“三星远见·未来媒体沟通会”。根据三星放出来的海报显示，本次媒体沟通会的主题是“5G”，对此有消息称三星有可能在本次沟通会上正式带来三星Galaxy S10 5G国行版。

据了解，三星Galaxy S10 5G版本目前已经在韩国上市，在硬件上跟普通S10相比差异上，主要是搭载三星猎户座Exy9820处理器，以及Exynos Modem 5100 5G基带。至于国行版本，很有可能换成高通骁龙855处理器，配合高通X50 5G基带的组合。

这款机型在韩国起售价格139万韩元（约合人民币8260元），该价格相对S10 +的顶配版都要贵2000元左右。根据韩联社最新消息显示，三星S10 5G版在韩国平均每天销售量达到15000部，到现今已经销售量已超100万部。



三星6月23日海报

除此之外，三星发布了5G手机换购计划——先锋计划，即7月1日到8月31日，购买三星S10系列或者是A80的用户可以支付99元加入三星5G俱乐部。在三星最新5G手机上市起60天内支付差价并办理运营商指定套餐可低至0元置换三星最新5G手机。

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