北斗导航第46颗卫星成功发射：2020年服务全球

中关村在线消息：援引自中国航天科技集团官方公众号消息，今日冷晨长征三号乙运载火箭成功将北斗三号第2颗倾斜地球同步轨道（IGSO-2）卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。



北斗导航第46颗卫星成功发射

据了解，本次发射的北斗三号IGSO-2卫星由航天科技集团五院研制，是第21颗北斗三号卫星，也是北斗导航系统第46颗卫星。截至目前，我国发射的北斗三号卫星中，有18颗运行于中圆轨道（MEO）、1颗运行于地球静止轨道（GEO）、2颗运行于倾斜地球同步轨道（IGSO）。

北斗三号IGSO-2卫星的发射成功预示着北斗导航系统向“全球提供服务”这一目标又迈进了一步。即到2020年就可以为世界各地的人们提供全球定位、导航、授时、短报文等服务。而刚刚过去的一年，北斗卫星进入密集发射期。

据了解，北斗卫星导航定下了“三步走”战略目标。那就是“2000年，北斗一号向中国提供服务；2012年，北斗二号向亚太地区提供服务，2020年，北斗三号向全球提供服务。”

此外，执行本次任务的长三乙运载火箭是长三甲系列运载火箭第102次发射，也是长征系列运载火箭第307次发射。

（文章图片来自百度百家号）

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