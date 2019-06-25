三星Serif 2019画框电视发售：价格超一万

中关村在线消息：三星画框电视Serif 2019已经正式开始销售，其中55英寸机型的售价高达1599.99 美元（约合10995 RMB），不过只有白色可选。



三星Serif 2019画框电视终于发售

三星画框电视Serif是与设计师Ronan＆Erwan Bouroullec联合完成。该电视命名为Serif，是因为它的横截面类似于衬线字体“I”。

在配置上Serif 2019采用了4K QLED显示屏可实现100%的色域、以及添加了对HDR10+支持。还集成了Bixby智能助理和AirPlay 2功能，如果你们有一台Alexa或Google Assistant智能扬声器，可通过它们来控制Serif 2019画框电视。

接口方面，Serif 2019四个HDMI和两个USB接口。

三星Serif 2019之所以叫画框电视，是因为该电视增加了“环境模式”的特色功能，在不使用的时候，可以拿它来显示各种照片、专业艺术作品或不同的图案设计，或者通过蓝牙来播放音乐，支持NFC贴近电视顶部轻松配对。

Serif 2019目前仅有55英寸机型在售，价格高达1599.99 美元（10995 RMB），目前已可下单订购白色款的Serif 2019机型，其它颜色也将很快到来。

（文中图片来自互联网）

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