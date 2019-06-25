中关村在线消息：北京时间6月25日，近日三星官方在接受采访时表示，尽管目前新款可折叠手机Galaxy Fold还在跳票之中，但是三星还是将按原计划推出下半年旗舰机Galaxy Note 10，并不会因为之前的手机而打乱销售计划。



三星Note 10不会跳票 仍定在8月发布

三星方面一位高管向韩国媒体表示，无论Galaxy Fold何时上市，Galaxy Note 10都将按照正常的计划在8月份发布。同时，Note 10的发布，也不会让Galaxy Fold继续延期，两款手机是完全不冲突的两个项目。不过，目前三星方面还没有提及Galaxy Fold的具体发售时间。

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

配置方面，两款机型将分别采用后置三摄和四摄的方案；另外，有消息称Note10还将全系搭载自家Exynos 9825芯片，这是三星7nm EYV工艺的首颗量产芯片，规格方面可能的变化包括频率提升、功耗降低甚至集成5G基带。而且据爆料显示，三星这次将在全球市场统一推出搭载Exynos的机型，取消之前与高通混合搭配的策略。



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