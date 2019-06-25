iOS 13公测值得抢先体验吗？看完这些新功能再说

苹果在今天放出了iOS 13首个公测版，感兴趣的朋友已经可以自行下载体验了，不过在此之前我们还是建议先看了这篇文章再来决定是否需要提前尝试iOS 13，毕竟测试版的不稳定性也是公认的。



这篇文章中我们将对iOS 13的一些核心功能变化进行总结，大家可以看看是否值得为了这些新功能来忍受测试版的不稳定。

01 深色模式正式推出

首先自然是苹果一直在重点强调的深色模式，该模式可以为iOS整体切换成深色配色方案，适合在弱光环境下使用。



深色模式

深色模式可以在控制中心中快捷开启和关闭，也可以设置为在特定的时间或根据日出和日落来开启和关闭，但目前看来似乎不能根据光线强弱自动切换。

深色模式除了适配系统UI界面和系统级应用软件中，还对第三方App开放API接口，开发者可以根据自己的需要适配深色模式。

02 性能继续提升

在性能方面，iOS 13主要是在App层面有了较大的提升，新系统下App的启动速度相比iOS 12提升了2倍。当然这也要看自己的手机情况，太老的机型也可能装了iOS 13直接“螺旋升天”。

Fcae ID的解锁速度提升，iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的解锁速度提升最快30%。



Fcae ID解锁速度提升

更值得一提的是，从今年秋天开始，App Store中的App将针对iOS 13采用全新的封装方式，占用的容量将比现在缩小一半，而App更新占用的容量将平均缩小60%。

这意味着iOS 13在存储空间上会得到大幅优化，可惜这个特性现在的公测版还无法体验，因为App Store端的适配要从秋季才开始。

03 相机比以前更好用了

此次相机的提升主要集中在两个方面，一个是照片浏览，一个是编辑功能。

浏览方面新增加了一个照片标签页，经过重新设计的标签页更方便查找、重温和分享照片。利用机器学习技术，系统会智能隐藏相似照片并减少杂乱内容。



新的照片标签页

例如现在“照片”会过滤掉屏幕截图和收据，还会自动播放实况照片和视频。

编辑方面有一些列笔者喜欢的改动，首先是增加了人像光效控制，可以通过调整人像光效的光照位置和强度，获得不同的脸部效果，比如更清晰的眼睛的轮廓，或是更明亮柔和的面部细节。

此外，新的High-Key Mono特效为人像模式的照片提供了专业化的单色效果，很有以前时尚杂志封面的感觉。



视频编辑更强大

整体图片编辑都重新进行了优化，新工具可以更精准的调整数值和预览来达到作者理想的效果，包括滤镜程度在内的画面编辑都可以精修了。

对视频拍摄者来说一个更好的消息是，照片编辑中使用的每种工具和效果，包括旋转、裁剪和自动增强等，几乎都能用于视频编辑了。如果不是要求特别专业的视频编辑，系统自带的工具就已经很好用了。

04 Siri终于有点用了

Siri的控制其实算是中国用户平时用得比较少的一处功能，这主要是因为中国用户平常使用的第三方App对Siri的支持度并不高。

现在微信、支付宝、美团、大众点评、滴滴出行、携程、咕咚等日常App都已经深度支持Sirikit，比如对着Siri说“用蜻蜓 FM 播放红楼梦”、“用百度地图导航回家“ 就能快速执行指令。



AirPods配合Siri“食用”更加

Siri快捷指令也内置到了系统中，可以将各种App中的快捷指令以及自己创建的快捷指令全部集中到一起，也针对中文优化得更加口语化。比如告诉Siri“用美团外卖叫个餐”，Siri就会调出以前订过外卖的餐厅列表，并列出常点的菜。

如果配合AirPods使用的话，Siri能发挥更多的作用，比如朗读收到的信息，而不用你再专门去查看。

05 其他更多细节调整

当然在iOS 13中还有不少苹果做出的改动，比如键盘输入法的优化、iMessage新的聊天表情、地图功能的本地化改进、Apple ID快捷登录等等，但考虑到这些功能在中国区主要都已经被本土的第三方App替代，实际用得人很少，就不多赘述了。



iMessage新的“拟我表情”

这里列举一些其他大家可能会用的上的细节改进：

通讯录中新增关系标签， “表弟”、“堂哥”、“孙子/女 (儿子的子/女)”这些中国人才能搞得清的亲戚关系终于被苹果厘清了；

现在可以将未知来电设定为默认静音，这个功能实用性还不错；

支持外接硬盘，可以访问U盘、SD卡和硬盘中的文件了；

可以在一台iPhone上连接两部AirPods，并分别设置两部AirPods输出的音频内容；

支持连接PS4和Xbox One手柄了；

“邮件”获得了更多的编辑能力，比如新的格式工具栏可以提供更全的格式化和附件选项，包括扫描功能、插入照片或视频、添加附件以及插入图画；

备忘录获得了新的缩略图视图和更好用的搜索功能。

06 总结

iOS 13作为系统级的更新其实并不算多，事实上手机系统发展至今也确实完善得几乎很难再有改动了。本次iOS 13的变化主要是集中在应用层面，以提升体验为主。

笔者认为，以现有的这些功能，实在不值得为此舍弃应有的稳定性去尝试一个测试版本。当然这只是建议，如果其中有某个功能特别打动你，也可以去尝试。

希望这篇文章对大家有用，朋友们也可以把自己对iOS 13感受想法与我们分享，我们评论区见。

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