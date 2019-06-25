早报：马云对话5位诺贝尔奖得主 iOS13公测版尝鲜

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马云这次高调的“西湖论剑”到底说了些什么？

马云“西湖论剑” 对话5位诺贝尔奖得主





包括5位诺奖得主在内的罗汉堂学术委员会委员以及10多位世界顶尖学者在阿里思过崖与马云“西湖论剑”，探讨未来世界的发展趋势。

马云表示，我是数字经济坚定的乐观主义者，从一开始，就坚信数字经济和平台的力量，这是世界实现包容性增长的好机会，世界需要数字技术方面的领导力。世界变化的速度肯定越来越快，会带来很多社会问题和不确定性，但没有人是明天的专家，政府、学界和企业需要一起合作解决问题。此外，我们需要也需要在智慧的时刻，制定智慧的政策，不要用昨天的做法来解决明天的问题。

之前觉得iOS 13 Beta 2要用描述文件才能安装太麻烦的用户，现在机会来了。

苹果iOS 13公测版Beta 1正式推送





苹果在今天发布了iOS 13公布以来的首个公测版，这比原来计划的要提前了一周。大家可以在该Apple Beta测试网站注册公测版来尝鲜，但需要注意的是这仍然是个测试版本，大概率存在BUG。

除了iOS 13，苹果还在今天放出了iPadOS的首个公测版，获取方法还是一样。

Intel微软承诺继续提供支持华为电脑





据外媒报道称，基于对美国商务部所作华为决定的初步评估，微软表示将继续提供向华为提供如软件更新支持，Intel也表示会为华为提供安全更新和驱动。

小米开启新活动 MIX 3全系直降1000元





小米官方在昨天晚间宣布，小米MIX 3全系列大降价1000元，三个版本分别售价2299元、2599元和2999元，并赠送10W无线充电器，支持6期免息。该活动将持续至6月26日24时。

通用汽车请求免除召回使用高田安全气囊车型





由于高田公司生产的安全气囊存在增压泵弹出爆炸的安全隐患，已经造成至少24人死亡，美国国家交通安全局宣布召回使用该品牌安全气囊的车型。但通用汽车不愿意这么做。

通用汽车近日第四次递交请愿书，请求避免召回数百万辆使用高田安全气囊充气器的汽车，其理由是高田向通用提供的安全气囊与其它汽车厂商不同，是安全的。

亚马逊AWS云服务宕机：外部服务提供商的问题





据彭博社报道，亚马逊AWS云服务在美国东部时间早上8点32分出现宕机，对此亚马逊云业务部门也已证实，表示一家外部服务提供商的问题，导致部分客户网络和多个AWS区域之间的互联网连接出现故障。

同样出了大问题的还有奔驰，居然是老问题再犯。

谷歌追加10亿欧元在荷兰拓展数据中心





谷歌宣布将投资10亿欧元在荷兰拓展数据中心基础设施。谷歌表示，这笔投资用于在阿姆斯特丹以北的Agriport地区建立一座新数据中心，并对位于埃姆斯哈文的数据中心进行扩建。谷歌全球数据中心部门副总裁表示，凭借充足的可持续能源，在荷兰建立数据中心颇具优势。

美国拟订新法案要求社交媒体提供用户数据价值





一个由美国两党参议员组成的小组在今日提交了一项法案，该法案要求每月活跃用户数超过1亿的商业数据运营商主动披露用户数据的收集类型，并且评估此类数据的价值；并要求公司提交年度报告，披露涉及数据收集的第三方合同。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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