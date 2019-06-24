中关村在线消息：北京时间6月24日，今天下午小米MIX官方微博发布了一条新的博文，他们表示：“除了金榜题名，今晚还有一个消息要告诉你，10点见。”尽管官方并没有明说什么消息，不过极有可能是小米MIX新机的消息要来了。



小米MIX官微发声：今晚10点有消息公布

目前，并没有小米方面的相关人员进行转发，因此具体小米要公布什么还并不清楚。最有可能发生就是小米MIX4的消息。不过，也有可能出现小米MIX3为考生降价的活动，因此具体消息还要等待小米今天晚上10点的发布。



此前，有网友在网上曝光了一张小米MIX 4的配置图。小米MIX 4采用120Hz的2K显示屏，该显示屏支持HDR10+。核心配置方面，该机搭载高通骁龙855处理器，最高支持16GB运行内存和1TB存储空间，内存规格为UFS 3.1。

拍照方面，该机配备6400万像素的主摄像头，暂不清楚一共有几个摄像头。另外该机内置4500mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。

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