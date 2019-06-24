LG全新W系列手机发布会定档6月26日

中关村在线消息：早在6月初时，就有消息称LG将会发布一款W系列新机。今日有外媒报道，LG电子已经向印度媒体发放了邀请函，确认将于6月26日在印度发布W系列手机。



LG W系列新机发布会定档

根据之前曝光的信息来看，该机将内置4000mAh大电池，并搭载联发科Helio P60处理器。资料显示，Helio P60处理器是联发科在2018年2月26日推出的，其在性能上与高通骁龙660AIE相当，并且还使用了比骁龙660更为先进的12nm制程工艺，同时在性能表现以及功耗续航方面都表现的十分出色。



LG W系列新机渲染图

外观方面，LG首款W系列新机的正面采用了水滴全面屏的设计，但屏幕四周边框的厚度都没有很好的控制，尤其是下巴部分。其背部采用了渐变色设计，同时在后壳底部还暗藏了一些纹理设计，提升整机质感。此外，该机还采用了后置三摄的方案，其三摄模组竖置排列在机身背部左上方的位置。



LG W系列新机后置三摄方案

另外，还有消息称LG此次发布会将推出不止一款新机。不过，目前还没有官方消息来证实这件事情。

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