iQOO Neo官网开启预约 骁龙845+触控加速

中关村在线消息：近日，iQOO手机官方公布了全新机型iQOO Neo。现在，该机已经在vivo官网开启预约，共有两种配色可选，据悉该机将在7月2日正式发布。



iQOO Neo已开启预约

不过，目前官方还没有公布太多关于该机的信息，但是根据目前的信息显示，该机正面将搭载一块6.38英寸的水滴屏；核心方面将搭载高通骁龙845处理器，内置4420mAh超大电池，机身的三围尺寸为159.53×75.23×8.13mm。另外该机将配备6GB内存，运行Android 9操作系统。



iQOO Neo将提供两款配色

另外，根据今日iQOO Neo产品经理的爆料，该机还将搭载一种特殊的触控加速技术，可以从触屏固件算法到底层框架优化提升触控响应速度，达到接近零误差的操作体验，可以极大的提升用户的游戏体验。



iQOO Neo外观基本与iQOO一致

外观方面，iQOO Neo基本延续此前iQOO的设计方案，背部取消了iQOO上的发光带设计，后置相机为三摄模组，同样放置在机身的左上角。另外，该机的背部并没有出现指纹识别模组，应该是与此前的机型一样搭载了屏下指纹。

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