PC火爆游戏《人类一败涂地》移动版本月上线

中关村在线消息：近日，此前在PC上大火的游戏《人类一败涂地》（Human: Fall Flat）现在推出移动版，将于6月26日正式登陆iOS和Android平台，目前已经可以预约。



《人类一败涂地》（Human: Fall Flat）移动版6月26日正式登陆iOS和Android平台

据了解，《人类一败涂地》移动版国际版由505 Games发行，而中国区iOS和安卓平台将与心动网络合作推出国服版。



taptap上可以预约国服版本

目前，国服版也在预约中，具体上架时间尚未公布，不过按国际版本月登陆的情况来看，国服应该也会很快与广大玩家见面。

据资料显示，《人类一败涂地》（Human: Fall Flat）是一款由No Brakes Games开发并发行的快节奏开放结局物理模拟第三人称解谜探索游戏，发行于2016年07月23日。游戏背景设置在一个奇幻漂浮的梦境世界中，玩家的目标是要通过一系列解谜来逃离不断崩塌的梦境，一切仅靠着玩家的智慧和知识。目前该游戏已经推出了PC版和switch版本。

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