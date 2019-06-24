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    realme或将推出全球首款6400万像素手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今早，realme刚刚公布了将在6月27日开售realme X大师版。现在就有该品牌的新机又被曝光出来。

    这次的新机信息是realme CMO徐起亲自爆料的，他刚刚晒出了一张疑似realme新机拍摄的照片，并配文称：“实在太强大！没错，这应该是全球首张6400万四摄的手机实拍样张，shot on realme！”

    realme CMO晒全球首张6400万四摄手机实拍样张
    realme CMO徐起曝光新机拍照样张

    据了解，目前市面上仅有一款6400万像素的传感器，就是三星此前推出的ISOCELL Bright GW1。根据realme CMO徐起透露的信息，realme即将会推出一款采用6400万像素主摄的四摄新机，而这款新机的主摄传感器正是三星ISOCELL Bright GW1。

    realme CMO晒全球首张6400万四摄手机实拍样张
    三星ISOCELL Bright GW1是目前仅有的6400万像素传感器

    资料显示，ISOCELL Bright GW1像素尺寸为0.8μm，可以获得更多光线。并且ISOCELL Bright GW1还能够通过将4个像素点整合成为1个像素点生成1600万像素。另外，在光线良好的情况下该传感器还能对6400万全分辨率图像彩色滤镜进行解码，此前索尼4800万像素的IMX 586传感器也有类似功能。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme或将推出全球首款6400万像素手机http://news.zol.com.cn/720/7200201.html

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