vivo S1 Pro推出仲夏梦新配色 粉蓝幻彩

中关村在线消息：上个月，vivo在其官网正式上架了vivo S1 Pro新机。该机主打自拍，是目前首款在两千价位段采用3200万像素升降前置摄像头的手机。今日，vivo官微宣布将推出vivo S1 Pro仲夏梦新配色，且正式公布S1系列的代言人为蔡徐坤。



vivo S1 Pro推出仲夏梦新配色

据了解，vivo S1 Pro仲夏梦新配色的配置维持不变。正面采用了一块19.5:9比例的6.39英寸Super AMOLED显示屏。同时还采用了全自动可升降式前置摄像头，还将光线感应器、距离感应器和听筒等元器件隐藏在屏幕顶端和下方，使其实现了真正的全面屏，官方称其为“零界全面屏”，屏占比高达91.64%。



vivo官微公布vivo S1系列代言人

核心配置方面，vivo S1 Pro仲夏梦版搭载高通骁龙675处理器，提供8+128GB、6+256GB两种内存组合可供选择（两款售价均为2698元），后置相机为4800万主摄+800万广角+500万副摄的三摄组合，前置相机为3200万像素，电池容量为3700mAh。支持屏幕指纹解锁，另外还拥有钟情蓝、珊瑚红两款机身配色。



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