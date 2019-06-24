摩拜退出新加坡 共享单车Moov在近日推出服务

中关村在线消息：在今年三月摩拜单车退出新加坡市场后，近日，创业公司Moov Technology在新加坡部署了一系列自行车，准备在新加坡推出其共享自行车业务，该公司还表示计划在本月底前在新加坡西部地区部署多达1,000辆自行车。其实早在今年4月，Moov从新加坡的陆路交通管理局获得共享单车牌照后不久宣布了这一消息。



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客户现在可以通过Moov的App以每20分钟0.50新元的价格租用自行车，或通过每月6.90新元的月订购计划租用自行车。据一份声明称，骑手不需要通过往App里存款来使用Moov的共用自行车。Moov还公布了计划在2019年底之前推出采用专有设计各类车，其中包括共用自行车，踏板车和电动自行车。目前，该公司只在新加坡开展业务。

近年来，新加坡可以说是共享自行车的坟墓。早在2017年2月宣布成立半年后，oBike便宣布获得了4500万美元B轮融资，且对外称业务目前已拓展到了澳大利亚、德国、马来西亚、荷兰、泰国和英国等9个国家，是国内共享单车摩拜、ofo等在海外市场的劲敌之一。然而最终在同行竞争和资金链危机等原因下，oBike在新加坡也仅仅走过了一年零四个月。



oBike的自行车被叠成艺术品挂在墙上

而在今年3月份，摩拜也因为一系列原因，宣布推出新加坡市场，并申请吊销牌照。根据美团点评发布的2018年财报显示，摩拜业务带来巨大亏损。自2018年4月4日起，摩拜贡献的计入综合收益表的收入共计15.07亿元，亏损45.5亿元，平均每月亏损超5亿元。

而同样进入新加坡市场的ofo则更惨厉，不仅被吊销牌照，还在国内外欠用户一大笔押金，至今未能走出泥潭。

然而Moov能够走多远，我们只能拭目以待了。

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