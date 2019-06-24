iQOO Neo最新爆料 将搭载触控加速技术

中关村在线消息：上周，iQOO手机官方刚在在微博正式公布了一款全新机型——iQOO Neo，据悉该机将在7月2日正式发布。今日，iQOO Neo的产品经理@Violet_宋公布了该机的最新信息。



iQOO Neo搭载了搭载触控加速技术

Violet_宋晒出了搭载触控加速技术的iQOO Neo与普通机型的对比视频，并表示：“iQOO Neo触控加速技术，从触屏固件算法到底层框架都进行了系统优化和提升，主动调整资源的优先级、释放资源，提升触控响应速度，带来更接近“0误差”的操作体验，电竞体验更畅快。”

除了搭载了触控加速技术之外，iQOO Neo还将采用高通前代旗舰级处理器——骁龙845，配备6GB内存，内置4420mAh超大电池，运行Android 9操作系统。



iQOO Neo的工信部入网照片

外观方面，该机将继续延续IQOO的整体设计，正面采用一块6.38英寸水滴屏，而背部则取消了iQOO上的发光带设计，后置相机为三摄模组，同样放置在机身的左上角。另外，该机的背部并没有出现指纹识别模组，应该是与此前的机型一样搭载了屏下指纹。

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