最高速度达1.782Gbps 外媒测试AT＆T 5G网速

中关村在线消息：近日，外媒CNET测试了AT&T的5G网速，测试结果显示平均速度超1.4Gbps。



外媒CNET测试了AT&T的5G网速

本次CNET的测试地点在洛杉矶的华纳兄弟工作室，使用的手机设备为三星Galaxy S10 5G版手机。

在使用Speedtest.net基准测试应用进行了12次测试后，测试人员发现其中8次速度超过1.4Gbps，最高速度更是达到了1.782Gbps。

测试人员表示，他们仅用了不到两分半钟的时间就下载并安装完了达1.9GB的PUBG Mobile游戏；使用Netflix应用下载《蓝色星球II》的第一季（超过五小时的视频）用时不到一分钟。

此前，CNET还在芝加哥测试过Verizon的5G网速，平均为1.3Gbps；在达拉斯测试过Sprint的5G网速，平均速度为484Mbps。

值得一提的是，现在消费者还无法在日常生活中体验到这个网络速度，该5G网速目前仅能在位于华纳兄弟和Magic Leap的小区域体验到。

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