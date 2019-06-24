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    realme手机realme X大师版（8GB/128GB/全网通）

    realme X大师版洋葱配色即将开售 1899元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，realme品牌正式宣布回归中国市场，并在北京发布了两款realme X系列新品。此外，realme X还推出了拥有洋葱、白蒜两种配色的深泽直人定制的realme X大师版。今日，realme官微宣布realme X大师版洋葱配色将于6月27日十点正式开售。

    realme X大师版洋葱配色上线 4800万升降镜头1899元
    realme X大师版洋葱配色即将开售

    realme官方表示realme X大师版是与设计大师深泽直人联合定制设计的，融入了“本真设计”的理念，从生活细节出发，让设计回归简洁，真实的展现生活之美。官方还宣称该版本的后壳历经72次渐变测试，300多次样品调整，最终才能呈现出这样的效果。

    realme X大师版洋葱配色上线 4800万升降镜头1899元
    realme X大师版洋葱配色即将开售

    配置方面，realme X大师版与普通版基本一致正面搭载6.3英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。

    另外，此前realme官方曾表示，由于特殊的工艺制作流程，realme X大师版白蒜配色将于7月中旬开售。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X大师版洋葱配色即将开售 1899元http://news.zol.com.cn/720/7200059.html

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