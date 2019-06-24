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    iRobot收购Root Robotics进军教育机器人市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，全球最大的消费机器人公司iRobot宣布，已经完成了对商用教育机器人平台Root Robotics的收购，并将进军教育机器人市场。

    iRobot收购Root Robotics登录教育机器人市场

    iRobot收购Root Robotics登录教育机器人市场
    iRobot收购Root Robotics进军教育机器人市场

    RootRoot Robotics是同名编码机器人的创造者，是一家哈佛大学Wyss研究所成立的创业公司，是一个被教育工作者、学生和家长广泛使用的商用教育机器人平台，在STEM教育领域具有非常强势的影响力。

    Root旗下的Root Robot是一个六边形的编程教学机器人。这个巴掌大的小机器人在中间插入一支画笔，就能将孩子们为其编写的程序代码画出来，通过寓教于乐、实际操练的方式，让4岁到99岁的人都能学习如何编程，并逐渐培养成具有一定专业水准的程序员。

    Root Robot的功能非常多，官网显示这款机器人支持包括画画、播放音乐、吸附白板等在内的14种功能，通过蓝牙连接到iPad或者iPhone，直接通过配套的APP以图形化的方式，编写程序代码对它进行控制，即使是没有任何经验的人也能用它进行编程。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7200027.html report 845 中关村在线消息：近日据外媒消息，全球最大的消费机器人公司iRobot宣布，已经完成了对商用教育机器人平台Root Robotics的收购，并将进军教育机器人市场。iRobot收购Root Robotics进军教育机器人市场RootRoot Robotics是同名编码机器人的创造者，是一家哈佛大学...
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