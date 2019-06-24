中关村在线消息：据外媒上周报道，近日有内部知情人士透露三星计划于8月7日在纽约发布Galaxy Note10系列。该系列机型的基本配置已经被完全曝光出来了，不过日前有国外爆料人最新消息称，三星将在Galaxy Note 10普通版中取消TF卡扩展功能。



爆料称三星Note 10普通版将取消TF卡扩展

根据爆料人Max Weinbach的消息显示，非Pro版Galaxy Note 10将不再支持MicroSD卡扩展，如果用户想要拥有更大容量的存储空间，只能选择更大容量的规格版本或者选择Pro版本。另外，他还再次确认了Galaxy Note 10全系都将取消3.5mm耳机接口。



三星Galaxy Note10将取消耳机接口

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。



网曝三星Galaxy Note10两款机型渲染图

配置方面，两款机型将分别采用后置三摄和四摄的方案；另外，有消息称Note10还将全系搭载自家Exynos 9825芯片，这是三星7nm EYV工艺的首颗量产芯片，规格方面可能的变化包括频率提升、功耗降低甚至集成5G基带。而且据爆料显示，三星这次将在全球市场统一推出搭载Exynos的机型，取消之前与高通混合搭配的策略。



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