中关村在线消息：北京时间6月24日，昨天下午，苏宁易购正式宣布旗下子公司苏宁国际出资48亿元收购家乐福中国80%股份。这样的收购也引发了人们对于海外超市在中国发展困难的讨论。其实，去年刘强东就曾一针见血的指出了其中的问题。



海外超市一再折戟 刘强东曾一针见血的批评

去年4月的重庆互联网+数字经济峰会上，刘强东表示沃尔玛之所以会败给永辉，主要是因为互联网不是有流量就能赚钱，依靠供应链才是问题的关键，而永辉供应链则太过强大了。他认为沃尔玛和家乐福的地理位置比永辉要好上很多，然而只有永辉打造了一个高效的生鲜供应链，这个供应链直接导致了他们的生鲜产品比菜市场还便宜，并最终获得了成功。

苏宁易购昨天下午发布公告，宣布全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。

苏宁方面表示，本次收购家乐福中国，苏宁在锁定国内优质大型综合超市资源的同时，还将加速推进大快消品类扩展与专业化、精细化运营，更为旗下多种业态融合创新带来全新探索。

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