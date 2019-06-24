OPPO官微公布屏下摄像头手机预告片

中关村在线消息：上周，OPPO官方正式公布了其MWC19活动邀请函，海报当中透漏OPPO将会在此次大会上正式公布旗下首款搭载屏下摄像头的手机。今日OPPO的官微发布了一段关于这款手机的预告片。



OPPO官微发布屏下摄像头预告视频

这段视频展示了OPPO一直以来在手机前置相机方面的探索，罗列了OPPO手机中出现过的各种形态的前置摄像头处理方案，并在视频最后公布了搭载屏下摄像头机型的真正面目。并配文称：“当全面屏时代来临，前置摄像头还能如何进化？6月26日，MWC上海，即将揭晓。”



OPPO副总裁沈义人晒屏下摄像头真机

据了解，早在这个月初OPPO副总裁沈义人就公布过该机的工程版，当时的上手视频显示手机采用了无刘海、无水滴、无打孔的全面屏设计，也就是前置摄像头完全隐藏在屏幕下方。当操作者使用前置摄像头时，在相机界面上可实时预览画面，与普通手机使用方式无异。



OPPO MWC19上海展会邀请函

此次的MWC19上海大会将于6月26-28日在新国际博览中心举行，是涵盖 5G、物联网、人工智能、大数据等下一代科技的亚洲行业盛会，展示了未来的科技发展方向。有兴趣了解的朋友可持续关注中关村在线消息。

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