常程再爆料 联想Z6将搭载骁龙730处理器

中关村在线消息：上周，联想集团副总裁常程在微博公布了联想Z6的一些基本信息。今日常程再次发微透漏该机还将搭载拥有“小855”之称的骁龙730处理器。



常程微博表示联想Z6将搭载骁龙730处理器

据了解，骁龙730处理器采用三星8nm LPP工艺，处理器为2×Performance+6×efficiency Kryo 470 CPU，也就是2+6核（相当于A76+A55）的Big.LITTLE大小核心构架。大核主频为2.2GHz，小核频率为1.8GHz，性能较上一代提升35%。集成的Adreno 618 GPU，性能较上一代提升25%。同时功耗还降低了10%。



联想Z6将采用四曲面设计

综合现有信息，联想Z6搭载骁龙730处理器，后置相机为索尼AI三摄，但是未公布摄像头参数。电池方面，根据常程介绍的两天一充来看，应该会内置超过4000mAh容量电池，联想官方还称将采用一块“至彩激光屏”，据推测应该为三星AMOLED屏幕，机身采用四曲面设计，整体外观比较圆润。

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