    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    三星手机三星 Galaxy Fold（全网通）

    权力的游戏限量定制版Galaxy Fold上线

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：虽然三星的首款折叠屏手机Galaxy Fold，在此前因为一些问题推迟上市了，但是最新的信息表示三星已经修复了该机的缺陷，并将于近期上市销售。近日，俄罗斯奢侈品制造商Caviar已经率先推出了三款权游定制版的Galaxy Fold。

    Caviar推出《权力的游戏》限量定制版Galaxy Fold
    《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机

    据了解，Caviar公司是俄罗斯和意大利合资的珠宝商，他们有一项业务是专门生产定制的奢华手机。

    Caviar推出《权力的游戏》限量定制版Galaxy Fold
    《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机

    而Caviar制作的权游版Galaxy Fold整体依旧是基于普通版手机改造而成。根据图片显示，权游版Galaxy Fold手机在完全展开之后可以清晰的看到《权力的游戏》中的建筑、飞龙等元素。

    Caviar推出《权力的游戏》限量定制版Galaxy Fold
    Caviar共推出三款定制版Galaxy Fold折叠屏手机

    根据此前的报道，Caviar公司将发行7套《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机，售价为8180美元起（约为56486元人民币）。除此之外，该公司还制作碳钎维和皮革材质两种版本，售价最为7700美元起（约为53172元人民币）。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：权力的游戏限量定制版Galaxy Fold上线http://news.zol.com.cn/719/7199852.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7199852.html report 823 中关村在线消息：虽然三星的首款折叠屏手机Galaxy Fold，在此前因为一些问题推迟上市了，但是最新的信息表示三星已经修复了该机的缺陷，并将于近期上市销售。近日，俄罗斯奢侈品制造商Caviar已经率先推出了三款权游定制版的Galaxy Fold。《权力的游戏》定制版Galaxy Fol...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：权游版Galaxy Fold上线
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    三星 Galaxy Fold相关文章

    三星折叠屏手机Galaxy Fold开箱 大厂风范十足三星Galaxy Fold皮套曝光 售价约人民币750元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品