权力的游戏限量定制版Galaxy Fold上线

中关村在线消息：虽然三星的首款折叠屏手机Galaxy Fold，在此前因为一些问题推迟上市了，但是最新的信息表示三星已经修复了该机的缺陷，并将于近期上市销售。近日，俄罗斯奢侈品制造商Caviar已经率先推出了三款权游定制版的Galaxy Fold。



《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机

据了解，Caviar公司是俄罗斯和意大利合资的珠宝商，他们有一项业务是专门生产定制的奢华手机。



《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机

而Caviar制作的权游版Galaxy Fold整体依旧是基于普通版手机改造而成。根据图片显示，权游版Galaxy Fold手机在完全展开之后可以清晰的看到《权力的游戏》中的建筑、飞龙等元素。



Caviar共推出三款定制版Galaxy Fold折叠屏手机

根据此前的报道，Caviar公司将发行7套《权力的游戏》定制版Galaxy Fold折叠屏手机，售价为8180美元起（约为56486元人民币）。除此之外，该公司还制作碳钎维和皮革材质两种版本，售价最为7700美元起（约为53172元人民币）。

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