中关村在线消息：北京时间6月24日，在G20峰会前夕，德国经济部长阿尔特迈尔进行了为期三天的访华活动。这三天的时间里，阿尔特迈尔与华为创始人任正非进行了会面。阿尔特迈尔方面希望能够与华为进行更多的沟通与了解，并借此做出对于德国电信行业正确的决定。



德经济部长与任正非会面：盼望更加了解华为

阿尔特迈尔表示，“德国的电信安全，公民的数据掩护以及服从德国法律是关键性题目，这是德国做决定的几个参考要素。”此前他也提到，对于电信运营商的选择应该出于安全性进行考量，而非政治性。在德国的移动通讯网络建设中，任何公司都不会受到歧视，只要他们符合最高安全需求。

此前，德国电信、沃达丰、西班牙电信、团结互联网子公司Drillisch都已经获得了德国5G构建的许可证，而沃达丰正是华为长期的一个合作伙伴。如果华为的安全性能够通过审核，那么他们加入德国5G网络建设也是顺利成章的事情。德国电信的首席实验官霍特吉斯表示，假如华为不加入德国的5G网络建设，那么德国电信的网络建设进度势必会被延缓并大大增加创建成本。

此前华为曾表示，截至目前已经在全球30个国家获得了46份5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，排名世界第一。目前，已经为中国的5G商用做好了充分准备。去年，华为进行了全球第一次5G通话，并推出了首款5G终端设备。

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