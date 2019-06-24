苏宁48亿拿下家乐福中国控股权：今日股价大涨

中关村在线消息:昨日晚些时间，苏宁宣布将出资48亿收购家乐福中国80%的股份。在这次交易过后，家乐福自身的持股比例将下降至20%，苏宁将成为家乐福中国控股股东。今天上午开盘，苏宁易购股价报11.68元，涨幅为3.82%。



苏宁今日10时股价

对于此次收购家乐福中国，苏宁方面表示，收购家乐福主要看中的是其快消品运营经验以及供应链能力，这可以帮助苏宁完善在大快消品类的O2O布局，从而降低采购和物流成本，提升市场竞争力与盈利能力。

公开资料显示，目前在家乐福在国内开设有210家大型综合超市以及24家便利店，覆盖22个省份及51个大中型城市，同时拥有约3000万会员。

对于以上家乐福中国的市场资源。苏宁也早已有了打算。据悉苏宁方面在收购家乐福之后，苏宁将把6000家苏宁小店与家乐福门店联合。同时，苏宁旗下的苏宁家电家居、苏宁红孩子、苏宁极物、苏宁金融、苏鲜生生鲜超市、苏宁小店等业务，也将与家乐福的商超业态进行模块化对接。

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