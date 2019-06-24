早报：麒麟810性能出乎意料 国美谈苏宁收购家乐福

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苏宁宣布收购家乐福中国80%股份，这事儿可能还影响到了国美。

国美回应苏宁收购家乐福股份一事





国美此前已与家乐福中国达成了合作，针对苏宁易购旗下苏宁国际拟以48亿元收购家乐福中国80%股份一事，国美也进行了回应。

国美方面表示已经获悉这个消息，正在与家乐福方面积极沟通，国美称会坚持“家生活”战略，进一步开放供应链，与包括超市等多业态合作共赢发展。

华为nova 5跑分曝光 麒麟810太强





尽管还没有正式发售，但是搭载麒麟810的华为nova 5跑分已经出来了。据悉，nova 5跑分为237000分，与麒麟710相比，麒麟810有70%的性能提升。而与数据库中使用骁龙730机型的平均得分相比，华为nova 5普遍也要高出约13%。

荣耀的笔记本产品线也有了新消息。

荣耀MagicBook Pro曝光





爆料大神evleaks近日曝光了荣耀MagicBook Pro的信息，据爆料，荣耀MagicBook Pro拥有一块16.1英寸显示屏，处理器方面为Intel i5-8265U起步，内建NVIDIA MX250独显，内存为8GB，采用512GB固态硬盘。

英特尔的进度缓慢已经开始让更多厂商等得不耐烦了。

Chrome OS将不支持Ice Lake：进度太慢





谷歌日前中止了ChromeOS对IceLake公版认证平台开发，这意味着ChromeOS将不再IceLake。而放弃IceLake的主要原因就是英特尔10nm的IceLake目前仅有移动平台低电压版本，桌面级要到明年，对于英特尔如此慢的进度，谷歌干脆选择放弃了。

巨头们总是会犯下类似的错误，比如微软也是一样。



比尔·盖茨：没做好手机系统是最大的失误





比尔·盖茨在一次活动中表示，自己最大的失误是没有让微软研发出一个可以对抗苹果的手机系统。他表示，在软件领域，一个小小的失误都能带来巨大的灾难，他至今都会在夜里思考这些事情。

同样出了大问题的还有奔驰，居然是老问题再犯。

奔驰造假通过尾气检测 被勒令召回6万辆





德国联邦交通部所公布的信息显示，德国联邦机动车行驶管理局在近日勒令戴姆勒集团在德国召回约6万辆柴油版奔驰汽车，原因是所涉车辆通过软件造假的方式通过尾气检测。

德国相关部门在调查中发现，自2012年至2015年期间生产的柴油版奔驰GLK220CDI运动型多功能汽车存在软件造假问题。

新国标电动车遇冷销量惨淡 占比不到0.06%





根据南宁市有关部门的统计数字，南宁市电动自行车保有量3387666辆，其中不符合新旧国标的电动自行车1442390辆，旧国标电动自行车1952709辆，新国标电动自行车2011辆。也就是说新国标电动自行车的占比只有不到0.06%，为何推广如此之难？



最后来看一条有趣的新闻，马斯克真是太会玩了。

SpaceX推太空葬服务 每位5000美元





SpaceX计划发射第三枚猎鹰重型火箭，有意思的是其中一颗卫星将携带152位死者骨灰进入轨道飞行。据悉，这些骨灰将装入金属胶囊中，然后飞入太空轨道。这样的服务每位价格在5000美元左右。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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