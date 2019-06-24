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    早报：麒麟810性能出乎意料 国美谈苏宁收购家乐福

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    苏宁宣布收购家乐福中国80%股份，这事儿可能还影响到了国美。

    国美回应苏宁收购家乐福股份一事

    早报：

    国美此前已与家乐福中国达成了合作，针对苏宁易购旗下苏宁国际拟以48亿元收购家乐福中国80%股份一事，国美也进行了回应。

    国美方面表示已经获悉这个消息，正在与家乐福方面积极沟通，国美称会坚持“家生活”战略，进一步开放供应链，与包括超市等多业态合作共赢发展。

    华为nova 5跑分曝光 麒麟810太强

    早报：

    尽管还没有正式发售，但是搭载麒麟810的华为nova 5跑分已经出来了。据悉，nova 5跑分为237000分，与麒麟710相比，麒麟810有70%的性能提升。而与数据库中使用骁龙730机型的平均得分相比，华为nova 5普遍也要高出约13%。

    荣耀的笔记本产品线也有了新消息。

    荣耀MagicBook Pro曝光

    早报：

    爆料大神evleaks近日曝光了荣耀MagicBook Pro的信息，据爆料，荣耀MagicBook Pro拥有一块16.1英寸显示屏，处理器方面为Intel i5-8265U起步，内建NVIDIA MX250独显，内存为8GB，采用512GB固态硬盘。

    英特尔的进度缓慢已经开始让更多厂商等得不耐烦了。

    Chrome OS将不支持Ice Lake：进度太慢

    早报：

    谷歌日前中止了ChromeOS对IceLake公版认证平台开发，这意味着ChromeOS将不再IceLake。而放弃IceLake的主要原因就是英特尔10nm的IceLake目前仅有移动平台低电压版本，桌面级要到明年，对于英特尔如此慢的进度，谷歌干脆选择放弃了。

    巨头们总是会犯下类似的错误，比如微软也是一样。

    比尔·盖茨：没做好手机系统是最大的失误

    早报：

    比尔·盖茨在一次活动中表示，自己最大的失误是没有让微软研发出一个可以对抗苹果的手机系统。他表示，在软件领域，一个小小的失误都能带来巨大的灾难，他至今都会在夜里思考这些事情。

    同样出了大问题的还有奔驰，居然是老问题再犯。

    奔驰造假通过尾气检测 被勒令召回6万辆

    早报：

    德国联邦交通部所公布的信息显示，德国联邦机动车行驶管理局在近日勒令戴姆勒集团在德国召回约6万辆柴油版奔驰汽车，原因是所涉车辆通过软件造假的方式通过尾气检测。

    德国相关部门在调查中发现，自2012年至2015年期间生产的柴油版奔驰GLK220CDI运动型多功能汽车存在软件造假问题。

    新国标电动车遇冷销量惨淡 占比不到0.06%

    早报：

    根据南宁市有关部门的统计数字，南宁市电动自行车保有量3387666辆，其中不符合新旧国标的电动自行车1442390辆，旧国标电动自行车1952709辆，新国标电动自行车2011辆。也就是说新国标电动自行车的占比只有不到0.06%，为何推广如此之难？

    最后来看一条有趣的新闻，马斯克真是太会玩了。

    SpaceX推太空葬服务 每位5000美元

    早报：

    SpaceX计划发射第三枚猎鹰重型火箭，有意思的是其中一颗卫星将携带152位死者骨灰进入轨道飞行。据悉，这些骨灰将装入金属胶囊中，然后飞入太空轨道。这样的服务每位价格在5000美元左右。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）


    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：麒麟810性能出乎意料 国美谈苏宁收购家乐福http://news.zol.com.cn/719/7199821.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7199821.html report 2323 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。苏宁宣布收购家乐福中国80%股份，这事儿可能还影响到了国美。国美回应苏宁收购家乐福股份一事国美此前已与家乐福中国达成了合作，针对苏宁易购旗下苏宁国际拟以48亿元收购家乐福中国80%股份一事，国美也进行了回应...
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