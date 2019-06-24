iOS 13的“暗黑模式”：它真不能保护眼睛

站着玩手机，坐着玩手机，躺着按手机，白天玩手机，晚上更有大把时间玩手机。不要问我玩手机有什么，只是一直玩一直爽罢了。但长时间盯着手机屏幕，眼睛肯定是受不了的，什么眼睛酸胀等，这都是常有症状。

所以这里手机厂商为了最大程度上保证用户的用眼健康，都纷纷在手机屏幕上做文章。不过都是收效甚微，直到苹果和谷歌都纷纷推出自家“暗黑模式”后，人们仿佛发现了新大陆。



iOS13的暗黑模式主题

虽然苹果和谷歌都没有表示“暗黑模式”对护眼有什么帮助。但是很多用户都纷纷感觉，这就是一个“护眼神器”，因为简单调整手机荧幕亮度是远远不够的，只有屏幕变黑了对眼睛才是真正友好的。

那么“暗黑模式真的“能护眼”吗?!这可以明确告诉大家，效果跟“心理安慰剂”差不多。

01 你要先弄明白手机屏幕对眼睛构成伤害的是什么

当前，主流研究表明手机屏幕对人言主要影响因素是“蓝光”以及“频闪”等因素。其中蓝光应该是被提及最多的。



蓝光危害图谱

蓝光危害主要取决于两点：一是蓝光强度，而是照射时长。简单的说就是蓝光要对人眼睛造成伤害除了看蓝光强度，也要关注照射时长。即使是低强度的蓝光，照射时间过长也会对眼睛产生伤害。同时蓝光还会影响人眼的黄斑区，从而导致睡眠质量下降；

至于而后者频闪，它则可简单理解为屏幕图像的波动频次，它可能会加剧视觉疲劳和眼球的疲惫感等。

02 为什么说“暗黑模式”不能护眼

首先在苹果和谷歌都没有说明新系统中的“暗黑模式”能够护眼。他们对于暗黑模式的描述中仅仅是注明“改善电池寿命，改善视力不佳和强光的人的可视性，以及在弱光环境中更好地使用设备”。

所以说“暗黑模式”护眼仅仅是一些人士主观臆断而已。



iOS13暗黑模式主题

其次是，“暗黑模式”仅仅是关闭了背景亮度，同时调整了可视内容的颜色，比如暗黑模式下文字以白色为主等等。它实际上并没有改变屏幕的“频闪”问题，所以说你看屏幕的时候依旧会有视觉疲劳的症状。



同时，根据公开资料显示，不列颠哥伦比亚大学的视觉感知互动小组的一份研究成果表明，如果是让“散光用户”在黑色背景上阅读白色文字，反而会比在白色背景上阅读黑色文字更艰难。

原因在于，在白底黑字的情况下，人类的双眼能接收到更多的光线，虹膜会有更多部分选择闭合，晶状体的形变也相对较少；但在黑底白字的情况下，为了提高对光线的吸收，虹膜便会张得更开，晶状体的形变也会变大，反而更容易造成眼部疲劳。

考虑到手机屏幕受限于尺寸大小的关系，因此一些特定用户在没有环境光的情况下使用“暗黑模式”，视觉疲劳感可能会来的更快。而斯坦福大学拜耳眼科研究所的医生Euna Koo表示，根据现有数据，她认为屏幕变暗不会减轻眼睛疲劳。

最后一点至关重要要，就是在错误的引导下用户会认为“暗黑模式”能护眼，这就导致了用户在无形中会增加手机使用的时间。要知道即便在“暗黑模式”下，手机屏幕也不能够做到100%去除蓝光。

上文中也已经提到，即便是小剂量蓝光，但对着人眼长时间照射也会产生影响，特别是在环境光源很弱的情况下。从而导致一些眼部不适症状，甚至产生用眼卫生问题。因此使用时间和屏幕亮度其实要比手机背景颜色变换更重要。

03 写在最后的用眼小常识



这时开着灯看对眼睛可能会更好

控制连续阅读的时间：使用手机时，最好每隔40分钟休息5~10分钟。这将有利于眼睛睫状肌的调节力恢复。



屏幕亮度事宜，同时屏幕的饱和度不宜过于鲜艳。其实就是打开手机的屏幕亮度自动调节，同时打开手机自带的“夜览”模式，就是俗称的大黄屏。这样可以缓解在阅读时眼睛的疲劳感，并降低蓝光对眼睛的照射。

最后就是，眼睛保健操，该做的还是要做起来不能落下了。俗话说养生最重要嘛！

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