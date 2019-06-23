晚报：苏宁易购收购家乐福中国 华为份额首超苹果

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苏宁易购宣布收购家乐福中国80%股权





苏宁易购今日发布公告，宣布全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。

苏宁方面表示，本次收购家乐福中国，苏宁在锁定国内优质大型综合超市资源的同时，还将加速推进大快消品类扩展与专业化、精细化运营，更为旗下多种业态融合创新带来全新探索。

Z点评：收购家乐福或许是苏宁易购在新零售方面投入的巨大手笔。

SpaceX今年实现载人航天 首飞定在11月15日





有外媒报道称，SpaceX载人龙飞船的正式载人首飞定在了11月15日发射。届时，载人龙飞船将把美国航天员罗伯特·本肯和道格拉斯·赫尔利送往国际空间站。据悉，SpaceX已与NASA签订协议，向其提供国际空间站的人员运输服务。

Z点评：民营航天公司又向前迈出了一步。

华为高端智能机份额首次超苹果





近日市场调研机构Counterpoint Research发布了一份最新的有关高端智能手机市场的调研报告。报告中显示，今年国内的高端智能手机市场，华为市场份额首次超越了苹果。

报告中提到，今年第一季度中国智能手机市场，售价在600-800美元价格区间（约合人民币4100元-5500元）的手机里，华为的市场份额已经达到了48%，远远超过了苹果的37%，并且双方的差距还在不断的拉大。

Z点评：此消彼长的必然结果，苹果在中国高端市场的统治力正在消失。

小米CC手机开机动画流出





今天，小米CC产品经理曝光了MIUI为小米CC手机适配制作的全新开机动画，这也是小米第一款使用不同开机动画的手机。相比于之前的开机画面，小米CC的开机画面更加贴合当下年轻人，多彩和动感迎合了雷军此前所言的“年轻人潮流手机”的定位。

值得一提的是，小米CC团队主要以90后为主，不同于以往的小米产品团队，CC产品团队中艺术和美术专业出身超过半数。

Z点评：这或许也是一种对年轻人的刻板印象？

宝马中国召回部分进口X7汽车和进口摩托车





宝马中国决定自即日起，召回2018年11月21日至2019年3月8日期间生产的部分进口X7汽车，共计209辆。本次召回范围内部分车辆因装配错误，造成乘员头部安全气帘可能以扭转状态安装在车辆上，导致安全气帘触发时不能完全展开，当车辆发生碰撞事故时会增加乘员受伤的风险，存在安全隐患。

同时还将召回2012年1月10日至2018年3月1日期间生产的进口C650GT、C650SPORT、C600SPORT摩托车，共计1546辆。本次召回范围内部分车辆随着使用里程增加，前部制动软管可能损坏，造成制动液渗漏、前轮制动性能下降，极端情况下增大车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

Z点评：前两天奔驰也召回了一批问题车，这些车企怎么了？

罗永浩谈谷歌砍掉平板电脑：软件太烂





本周谷歌正式宣布放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外宣布的设备。随后，罗永浩就在微博上评论了此事，并表示谷歌放弃平板业务是因为他们的软件太烂。

罗永浩表示：“安卓平板和Chromebook不太灵，主要就是因为软件太烂。之前朋友帮忙拿了TNT给劈柴看，劈柴看完转给了软件负责人...结果可想而知。成熟大企业就是这样：老板已经不管事了，雇来的CEO不会得罪手下高管。高管不会承认自己做的不灵，就是这样。”

Z点评：安卓平板软件确实不行，但为什么要提TNT？

联邦快递为拒送华为手机道歉：系错误操作





之前美国《个人电脑》杂志的一位英国记者被美国联邦快递公司告知，他不能将一部华为P30手机从英国快递到该杂志的纽约办公室。现在，联邦快递就向这位杂志编辑进行道歉，表示之前的行为是错误操作。

联邦快递表示华为手机是被“错误地退回”给发件人，“我们为此次错误操作道歉”。不过，这位杂志编辑认为联邦快递的说法属于自相矛盾。

Z点评：求求你们放过联邦快递吧，这么烂的快递公司也不容易。

QQ邮箱漂流瓶明日正式停止服务





此前QQ邮箱团队曾经发布公告，将会停止QQ邮箱漂流瓶服务。明天就将是这一服务彻底停止的日子。据悉，漂流瓶下架的主要原因是其中发现了大量的色情内容和广告。

上个月，微信向iOS平台推送了7.0.4版本的更新，“发现页”中漂流瓶的入口已经彻底消失，这意味着漂流瓶服务全面下线。

Z点评：时代的眼泪，再见。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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