中关村在线消息：北京时间6月23日，此前，Windows 10 19H1 v1903已经推送，根据规律，Win10 19H2更新还有不到三个月的时间就将到来。不过，从目前的状况来看，似乎这次更新似乎并没有消息流出。本周，微软给人们吃了一记定心丸，19H2还是会按时推送。



Win10 19H2更新将延期？官方表示会按时到来

微软Insider内测项目高级产品经理Brandon LeBlanc表示：“我们说的春天并不一定非得是6月结束，7月开始的时候。我们准备好了就会推送(19H2更新)。不过我们不会规定截止日期。如果你们愿意，就说我们跳票好了。我们没有改变发布节奏，会在特定的时间点推出19H2。”同时，他也提到了明年春天的下下次更新20H1，并表示那个还很遥远。

此前， 微软曾表示，未经用户的许可，Windows 10将不再强制每六个月自动安装一次重大更新。只要在支持期限内，用户就可以继续使用老版本Windows 10，但是当操作系统真正到达服务期结束时，你将被迫更新计算机。

微软发布的一份文件指出，对2018 Windows 10更新四月版的支持将于2019年11月12日结束，而教育版和企业版用户将继续免费获得12个月长的补丁。

在未来几周内，微软计划开始对运行Windows 10 1803版本或更早版本的过时设备实施更新。该公司还计划使用其机器学习技术来确定兼容的硬件并推送最新的更新。

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