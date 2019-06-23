中关村在线消息：北京时间6月23日，近日海外知名的爆料人@Onleaks在其推特上放出了更多有关三星新款中端机Galaxy A90的消息。根据泄露信息，Galaxy A90很有可能成为首款支持5G技术的中端机型。



三星Galaxy A90更多细节曝光：首款中端5G机型

据了解，三星Galaxy A90系列将会推出两款机型，二者都将会搭载大屏幕和后置3相机模组。其中，有一款手机将会支持5G技术，另一款则很可能主打拍照。还有消息显示，三星Galaxy A90系列可能会支持高达45W的快速充电特性，远远超过目前三星产品中最高的25W快充。

早在两个月之前，就有国外网友曝光称三星将会发布Galaxy A90机型，但是这段时间三星方面并没有什么动静。不过，本月初GeekBench跑分库突然出现了一款型号为“SM-A9050”的三星手机，这应该就是传闻已久的三星Galaxy A90。

GeekBench数据显示，这款疑似三星Galaxy A90的手机搭载了高通骁龙675（sm6150）处理器，处理器最高频率为1.8GHz，单核跑分为2504，多核跑分为6768,，配备6GB内存，运行Android Pie系统。

根据此前的消息，该机将会采用一块6.73英寸的Notchless Infinity（无打孔）显示屏，侧边框约为1.2mm，下巴3.6mm。同时该机的前置相机将会采用近期在国内厂商中比较流行的升降方案，而后置相机将会采用Galaxy A80同款模组。除此之外，Galaxy A90可能还会支持25W快充。

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