中关村在线消息：北京时间6月23日，昨天晚间，比特币价格上涨达11000美元/枚，24小时涨幅逾12%。这次大涨也让很多币圈人士兴奋。此前刚刚拍下巴菲特慈善午餐的孙宇晨在微博上转发了这条消息，并略带调侃的评价了这则消息。



比特币价格破千 与巴菲特吃午餐的人这样评价

孙宇晨表示“比特币千万不能碰，没有价值，传销骗局，也不是实体经济，一碰上瘾止不住。”“我见过买比特币好几年的人，彻底暴富沦为废人的特别多，这辈子都失去了斗志与方向。”显然，这样的话是在对此前有关他的质疑进行回击。

本月的时候，巴菲特年度慈善午餐再次开始拍卖完成，此次获得与股神巴菲特共进午餐机会的是国内知名区块链网站波场TRON创始人孙宇晨。据媒体报道，波场此前曾正式宣布，孙宇晨与巴菲特的慈善午餐将于7月25日在旧金山（当地时间）开启。

据了解，之前巴菲特年度慈善午餐都会在纽约一家名为“Smith & Wollensky”的牛排馆举行。这家餐厅每次都会都向格莱德基金会捐赠10万美元。而此次波场官方也表示，孙宇晨今年将向格莱德基金会再捐出10万美元。

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