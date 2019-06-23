早报：联邦快递再闹乌龙 孙正义想让ARM上市

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高考已经开始陆续出分了，你用什么查成绩？其实小程序就可以。

2019高考开始查分：微信小程序轻松查





今天起，全国各地高考成绩陆续公布。与以往不同的是，今年，广东省、黑龙江省、浙江省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、甘肃省等八个省份都已经支持微信查分。广东省的考生可以通过微信城市服务查分，而在余下7个省市，“中国政务服务平台”微信小程序助考生一臂之力。

比特币在这两天似乎又恢复了往日的神威，价格也来到了11000美元。



比特币价格持续上涨：突破11000美元大关





据Bitfinex平台报价显示，比特币涨超11000美元/枚，24小时涨幅逾12%。从比特币表现来看，已连破10000、11000两个关口。有行业分析人士认为，可能是Facebook公开加密货币Libra计划、场外资金进入等多个因素综合导致的结果。

iQOO的下一部手机没想到这么快就问世了，发布地点就定在了成都。



iQOO Neo手机7月2日发布：骁龙845打造强悍芯





此前，iQOO宣布将发布iQOO Neo手机，iQOO Neo手机搭载高通上一代旗舰SoC骁龙845。昨天晚间，iQOO品牌副总裁冯宇飞在微博上宣布，iQOO Neo品鉴会将于7月2号在成都举行，主题是“芯生强悍”。从主题上看，此次发布会的焦点显然是这颗骁龙845的芯片。

随着下半年的到来，有关谷歌Pixel 4手机的新闻开始逐渐增多，渲染图也是必不可少的。



谷歌Pixel 4全新渲染图曝光：薄荷绿色惹眼





近日，谷歌Pixel 4手机新款配色薄荷绿和白色款的渲染图已经出现。除了黑色之外，谷歌还在研究薄荷绿和白色版本。接近开发的消息人士还透露，Pixel 4和Pixel 4 XL都将配备屏下指纹传感器。同时，前置摄像头将放置在顶部额头下方，这意味着它们都将具有无刘海显示屏。

自软银收购ARM之后，他们就一直没有大动作，不过最近孙正义提到的事情，还是让许多人兴奋。



孙正义采访曝猛料：考虑五年内让ARM重新上市





据彭博社报道，6月22日，软银集团公司创始人孙正义在台北出席活动时表示，他希望在五年内让英国芯片制造商公司ARM重新上市。最终上市地还没有决定。该公司在2016年以320亿美元被软银收购。

小米在MIX系列和数字系列之后，似乎打算再次推出一款新旗舰，而这款新旗舰的真机图也已经流出。





本周，小米正式公布了全新系列小米CC，这是小米数字系列、MIX系列后又一款高端旗舰手机。而小米手机官微今天的一段预热视频意外曝光了小米CC新机。从视频中我们看到，小米CC新机采用了较为流行的水滴屏设计，边框则是类金属材质，后盖疑似白色。此前雷军曾确认，小米CC系列将会主打拍照。



联邦快递和华为的故事似乎还没有结束，尽管相关部门已经提出了要进行调查。





近日，美国《个人电脑》杂志的一位英国记者被美国联邦快递公司告知，他不能将一部华为P30手机从英国快递到该杂志的纽约办公室。联邦快递在邮包标签上注明的理由是美国政府与华为、中国政府之间的一个问题，令其将这一手机送回发件人。

之前，OPPO已经给大家展示屏下摄像头的厉害，不过从目前的状况来看，下半年却很难量产。

OPPO副总裁微博透露：屏下摄像头下半年很难量产





近日，有网友问OPPO副总裁沈义人：屏下摄像头今年下半年能否量产？沈义人回复：我觉得依照目前的实际体验，很难大规模量产。沈义人表示现阶段屏下摄像头很难做到和非屏下一样的效果，光学素质肯定会有一定的损失。但是新技术的实现没有一下就发展到完美的。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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