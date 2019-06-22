晚报：比特币突破10000美元 小米CC新机曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

比特币涨至10000美元 这一轮疯涨会持续多久



比特币涨至10000美元

比特币在大约15个月来首次突破10，000美元，超过了历史最高价的一半。在数字货币泡沫破裂前，比特币的飙涨曾把主流投资者也吸引到这一数字资产上。



Bitstamp汇编价格显示，比特币上涨约5%至10500美元左右。比特币在2017年12月触及19511美元的历史最高水平，当年飙升1400%，但随后在2018年下跌了74%。该数字货币在去年12月触及约3100美元的近期低点，并在4月获追捧前的数月一直徘徊在3300美元至4100美元区间内。

Z点评：矿机厂商睡觉都能被笑醒。

阿里云首席科学家闵万里离职 将创立一家VC基金



阿里云首席科学家闵万里离职

阿里云首席科学家闵万里离职 将创立一家VC基金。公开资料显示，闵万里是著名的中科大少年班毕业生，后赴美留学，获芝加哥大学物理学硕士、统计学博士学位。离开学校后，闵万里先后在IBM、Google工作。2013年闵万里被马云相中，带到了阿里巴巴，出任阿里云人工智能首席科学家。



投中网获悉，闵万里创办的VC基金募资已经到位，出资者包括来自中东的某主权基金，规模约8亿美元。

Z点评：阿里云又少了一员虎将。

老罗评价新iPhone：丑没关系 系统好用就行了



老罗评价新iPhone

根据爆料人Onleaks的信息来看，新iPhone将采用后置浴霸三摄设计，已经是公开的秘密了。对于这种设计，锤子科技CEO罗永浩有这样的看法。



罗永浩表示，计算平台这类科技产品的成败，时机至关重要。工业设计，甚至用户体验，都没那么重要。乔布斯输了PC战争，然后几十年如一日骂微软没品，东西丑，结果超级易用且像艺术品一样美好的苹果电脑份额，也只有PC的一个零头。多数用惯iOS的人，即使觉得现在的苹果丑，也会因为怕平台转换的麻烦继续使用。

Z点评：如果现有iPhone能提供很好体验，那么已经没有必要升级最新款了。

疑似小米CC真机曝光：水滴屏+白色后盖



疑似小米CC真机曝光

小米正式公布了全新系列小米CC，这是小米数字系列、MIX系列后又一款高端旗舰手机。而小米手机官微今天的一段预热视频意外曝光了小米CC新机。



视频中，小米CC产品经理@Cici_老魏 手持小米CC新机与假笑男孩Gavin Thomas合影自拍。从视频中我们看到，小米CC新机采用了较为流行的水滴屏设计，边框则是类金属材质，后盖疑似白色。雷军21日称，小米CC系列定位拍照旗舰手机，这是小米取得美图品牌后首次推出专门的拍照手机。

Z点评：小米家庭最新成员亮相。



米聊Ubuntu版本发布：已全平台覆盖

米聊官微宣布：米聊官网现已全面更新，米聊PC4.0 Windows版及Mac版双双上线。米聊PC 4.0采用全新UI，让视觉更清爽；支持多设备同步，让使用更便捷；更支持各类型文件传输，让操作更高效。



现在，米聊Ubuntu版本也已开放下载，加上Android版和iOS，真正实现了全平台覆盖。让正在使用和即将使用米聊的用户们，体验到消息多端同步的便捷与高效。

Z点评：现在米聊还能够挑战微信吗。

摩根大通看衰美光：因封杀华为代价太高



摩根大通看衰美光

美国另外一家芯片巨头美光为了合规也不得不断绝与华为的业务往来。当地时间5月29日，美光宣布暂停向华为供货。据了解，华为的营收比占美光总营收的13%，断供之后必然会影响美光业界。受此影响，摩根大通看衰美光，将其目标股价从64美元大幅下调至50美元，但保留增持评级。



摩根大通预测美光今年的每股盈利将从6.19美元降至5.64美元。随后，美光股价下跌3.84%到32.84美元。

Z点评：封杀只能是自寻死路，因为当前大趋势是合作共赢。

华为起诉美国商务部 要求返还被扣押的电信设备



华为起诉美国商务部

环球时报援引媒体报道称，华为在21日对美国商务部提起诉讼，要求后者就华为从中国送到美国进行测试，然后再准备运回中国的电信设备，是否受出口管理条例的管辖给出明确说法。



华为方面表示，早前该公司从中国向加州的一个测试实验室运送了电信设备，包括一台电脑服务器和一个以太网交换机。测试完成后，设备本应被运回中国。可这批设备却在运回途中被美国政府在阿拉斯加扣押。而美国政府也并没有就将这批设备运回中国是否需要出口许可证做出决定。

华为声称由于美国官僚主义不作为，这批设备目前仍迷茫地躺放在阿拉斯加的一处仓库中。华为方面还表示，这些设备不应属于受控类别，因为它们是在美国境外生产的，并正被送回原产国，所以并不应需要申请出口许可证。

华为在诉讼书中要求美方放行这些设备以便发货，或由美国商务部就这些设备被运回中国是否非法作出裁定。

Z点评：坚决拿起法律武器维护自身合法权益。

东芝闪存工厂：停电仅13分钟 停产5天



东芝闪存工厂：停电仅13分钟 停产5天

东芝的NADN闪存工厂于当地时间6月15日下午6点25分发生断电事故，停电过程非常短，13分钟之后就恢复供电了，但是工厂却一直停产，直到21日上午才恢复，至少停工了5天时间，官方解释说意外事故停工通常需要几天到几周时间才能恢复正常。



东芝目前尚未公布断电事故导致的损失有多大，也许还在统计中，但是出事的四日市NAND工厂举足轻重，该工厂是2017年开始建设的，去年才正式投产，由东芝、西数合作运营，是双方NAND闪存的主力工厂，占到全球40%的产能。

Z点评：厂商和渠道商终于找到涨价的借口了。

传孙正义考虑5年内让其收购的英国公司ARM重新上市



传孙正义考虑5年内让其收购的英国公司ARM重新上市

北京时间6月22日下午消息，据彭博消息，孙正义称考虑5年内让软银收购的英国芯片设计公司ARM重新上市，但还没有决定最终上市地。



软银于2016年用310亿美元收购了ARM，并让其在交易完成后退市。这是软银成立以来最大的一笔收购。想成为科技布道者的孙正义认为，采用ARM设计的芯片每年出货量达150 亿枚，在手机市场占据主导地位的同时，也会在物联网浪潮中有至关重要的地位。

Z点评：软银现在选择让ARM重现上市，或是为了缓解资金紧张。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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