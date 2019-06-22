早报：迅雷4999会员下线 百度网盘加速需看广告

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

终于等到它，可以说Mate X将会是今年下半年所有手机中最靓的那个仔。

华为何刚：折叠屏手机Mate X预计在7月底至8月初开售



折叠屏手机Mate X预计在7月底至8月初开售

华为消费者业务手机业务总裁何刚谈到了备受观点的折叠屏手机Mate X。何刚表示，华为Mate X计划在今年7月底至8月初正式开售，但具体时间还没有最后确定。



之所以推迟Mate X的发布时间，主要原因在于Mate X尚未取得入网许可，需要进行入网测试，同时，折叠屏也需要进行大量的应用适配工作。而华为也在积极推动头部应用厂商的折叠屏适配工作。

下面还是一则关于华为的消息，华为手机海外表现依旧抢眼。

华为否认削减旗舰机产能 西欧总裁：手机销量仍在增长



华为否认削减旗舰机产能 西欧总裁：手机销量仍在增长

华为消费者业业务西欧片区总裁Walter Ji对媒体表示，过去一段时间，华为手机在西欧国家的销量处于增长态势，这显示出消费者对华为应对危机的信心。



他同时指出，华为致力于继续使用Android操作系统，但也在准备自己的备份系统方案。昨日，华为确认包括P30/Mate 20等在内的17款机型将确定升级Android Q，另外，荣耀20系列也会首批升级Android Q。

看到华为的成绩也就放心了。下面一则信息来自迅雷，仅仅上线一天的4999会员，突然下线了。

不到一天！迅雷终身会员闪电下线



不到一天！迅雷终身会员闪电下线

昨日晚间，迅雷突然推出了“终身会员”服务，其中白金会员2999元、超级会员4999元，而且加入终身会员满一年即可随时申请退费，会员费用全额返还。



迅雷同步开启了终身会员的预约，并将于7月1日起正式开售。但是一天时间还不到，迅雷就贴出公告，宣布已暂停活动预约，待完善信息后页面将重新上线。

迅雷解释说，本次迅雷终身会员是限时限量活动，但相关页面没有明确标注，对此感到非常抱歉。另外，本次调整不影响已预约用户在正式活动中使用抵扣券(价值100元)。

可能迅雷也知道，搞个终身会员其实并不划算吧。下面一则消息可以让DIY玩家开心一整天。

NVIDIA SUPER系列RTX显卡发售时间流出：7月2日见



NVIDIA SUPER系列RTX显卡发售时间流出

wccftech在一篇最新报道中爆料，NVIDIA已经确定要在7月9日前发布Super显卡，目前暂定的是7月2日。



7月2日如期发布后，7月9日2060 Super和2070 Super上市；7月23日（非100%），2080 Super上市。由于7月7日是AMD RX 5700/5700XT显卡的上市时间，NVIDIA这么做显然是怎么膈应AMD怎么来。

看完了NVIDIA的显卡，我们再来看看比特币的相关消息。

比特大陆回应赴美IPO：对市场传言不予置评



比特大陆回应赴美IPO

据彭博社援引知情人士消息称，比特大陆恢复首次公开募股（IPO）计划，拟最快下个月向美国证券交易委员会（SEC）提交上市文件。对此消息，比特大陆回应称，对市场传言不予置评。



比特大陆曾于2018年9月26日向港交所提交IPO申请，按照香港上市规则，上市申请的获批时间为六个月，截至2019年3月26日，比特大陆并未成功上市。

坐中间商都能上市，可见韭菜很好收割。下面一则消息来自百度。

百度网盘App可观看广告获取下载加速和在线解压特权



百度网盘App可观看广告获取下载加速和在线解压特权

百度网盘是目前主要流行的网盘服务之一，在不开通会员的情况下，免费用户诸多特性会受到限制，包括在线解压缩文件和下载速度等。据用户反馈，现在百度网盘手机客户端App推出了观看广告解锁下载加速和在线解压特权。



6月6日，百度网盘针对网友们的“不充值限速”进行回应，表示由于成本原因，压力山大。作为一款免费的云存储产品，每年的服务器成本和带宽成本是硬伤。

既然不愿意充值，看看广告也是很好的。接着腾讯QQ表情红包下线了。

腾讯QQ表情红包玩法将于6月24日18时下线



腾讯QQ表情红包玩法将于6月24日18时下线

腾讯QQ红包官方发布消息，表情红包玩法将于6月24日18时下线。表示，会继续升级表情红包的“黑科技玩法”，将为大家带来更加酷炫、刺激、有趣的表情红包玩法。



另外，7、8月将会有一款“熟悉的新红包玩法”跟大家见面，而且还是一款考验智商的玩法，与“语文”有关。

下面是一则关于苹果的硬件新闻。

苹果新iPad曝光：配大尺寸OLED屏



苹果新iPad曝光

知名苹果分析师郭老师也曾预测苹果会在 2019 年发布全新设计的16 -16.5寸MacBook Pro，同时还有新一代iPad，也会使用这个材质屏幕。



未来两年下苹果还会发布多款Mini-LED背光的设备，包括2020年底 或2021年初的10-12寸iPad，2021 年上半年的15 -17 寸MacBook。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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