中关村在线消息：易观今天发布了《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第1季度》，其中数据显示：2019年第一季度，中国移动支付市场规模达到近47.7万亿元，环比增长0.96%。其中支付宝以53.21%的份额继续位列第一。



易观：2019第一季度支付宝继续稳居行业第一

整体来看，支付宝和腾讯金融相加的市场份额达到了92.65%，仍然占据绝对主导地位。

分析认为，支付宝交易规模的持续增长得益于其用户规模及活跃程度的持续增长，商户下沉的持续推进以及“花呗”等差异化金融工具的不断拓展。受益于资本市场回暖，支付宝理财类业务交易规模增长良好，新引入基金公司均呈现较高增速。

而在腾讯方面，春节的存在让一季度成为社交类支付的传统旺季，推动其个人类场景用户交易规模维持在较高水平。

报告分析透露，一季度线下扫码支付规模平稳增加，但以人脸识别为代表的生物识别技术普及率迅速提升，特别是在地铁等公共交通领域以及重点城市的商超、便利店场景。

支付宝在去年12月推出了首个便携式人工收银刷脸机具“蜻蜓”，今年4月还刚刚发布了蜻蜓二代，大幅将刷脸支付机具的价格门槛降低到千元区间。微信也紧随其后通过合作商推出了类似产品。

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