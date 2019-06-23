谁最有排面 2019上半年十大新品盘点

不知不觉之间，2019年已经过去了一半，在科技行业自然也诞生了不少颇具反响的新产品，今天我们就来盘点盘点今年上半年值得关注的科技新品。

此次共筛选出了十款产品，它们或是在消费者中引起大量关注，或是对行业产生积极意义，又或者仅仅是出于新奇。总之废话不多说，下面正式进入正题。

01 三星Galaxy S10 5G版





作为全球首部面向一般消费者开售的5G手机，三星Galaxy S10 5G版自然得有这个牌面占得一席。

三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，但它真正的意义在于支持5G网络。这也意味着人类正式进入消费级5G商用时代，韩国、英国、美国等国家已经陆续上架了这款手机。

此外，Galaxy S10 5G在相机规格上与原来的Galaxy S10略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用四摄组合，包括1200万像素主镜头（F1.5）+1200万像素长焦镜头（F2.4）+1600万像素广角镜头（F2.2）+3D ToF相机。



售价方面，三星Galaxy S10 5G版 8GB+256GB版本售价为1099英镑，折合人民币约9619元。这个价格自然不是一般老百姓能够承受的，毕竟这是最早的一批5G手机，随着时间的推进，5G手机最终也将评价化。

02 一加7 Pro





今年的一加7 Pro着实吸引了不少人的目光，作为一个相对小众的品牌，甚至让那些平时并不怎么关注手机的朋友都在网上谈论起这款手机，实在是有一套。

除了前期各式各样的预热造势，也不排除营销的手段，但真正让人们津津乐道的还是一加7 Pro的设计、性能配置和出人意料的售价。

一加7 Pro采用6.67英寸2K分辨率Fluid AMOLED曲面显示屏，屏占比9达到3%，像素密度为516ppi，最高支持90Hz刷新率，支持HDR10/10+。

性能方面，一加7 Pro搭载骁龙855处理器，GPU为Adreno 640，搭载UFS 3.0闪存，提供6GB RAM+128GB ROM、8GB RAM+256GB ROM、12GB RAM+256GB ROM三个版本选择，电池容量为4000mAh，支持30W快充。

价格上，一加7 Pro并没有像预先暗示的超出6000元，而是选择了6GB+128GB版3999元、8GB+256GB版4499元、12GB+256GB版4999元这样的价位，让不少人有了“剁手”的冲动。

03 华为P30 Pro





今年的华为P30也是赚足了眼球，因其强悍的拍照性能而为人津津乐道，也成为今年上半年的爆款机型之一。

华为P30 Pro后置搭载超感光徕卡四摄，包含一枚4000万像素超感光镜头（f1.6光圈、ISO 409600）、一枚2000万像素超广角镜头、一枚800万像素潜望式长焦镜头及TOF镜头，其中超感光镜头和长焦镜头均支持光学防抖，潜望式长焦镜头支持5倍光学变焦，10倍混合变焦，最大50倍数码变焦。

成绩上，该机DxOMark后置相机分数为112分，前置相机分数为89分，表现相当出色。

在外观设计方面，华为P30 Pro采用了6.47英寸FHD+ OLED水滴屏，采用双曲面屏设计，支持屏幕指纹识别技术，解锁速度提升30%。

核心硬件配置上，华为P30 Pro搭载麒麟980芯片，国行版本标配8GB运存，并提供128GB、256GB、512GB三种内存配置选择。

04 索尼Z9G 8K电视





不知道在场的网友有多少人用上4K电视了（反正笔者没有），但不管怎么样，现在8K都已经来了。索尼在3月正式公布了Z9G Master系列8K电视的国行版本，其中最扎眼的自然是那款98英寸的版本。

这款电视能够进入我们的十大盘点，除了8K之外，还是因为尺寸和价格。作为一款面向消费级市场的产品，Z9G Master 8K电视居然有98英寸大，而它的价格更是让人倒吸一口凉气——529999元。

当然，一分钱一分货，索尼电视的品质自然不用多去操心，只是这样冲击性的价格，也注定只有小部分土豪能玩得起了。



Z9G Master系列8K电视采用8K HDR图像处理芯片X1旗舰版，搭配8K X-Reality PRO技术，可以针对多种输入信号进行画质分析并提供出色的优化算法，带来细节更丰富的8K超高清画面。

05 苹果Mac Pro工作站





苹果在WWDC上发布了接替“垃圾桶”的新一代Mac Pro，这一代直接从“垃圾桶”变成了“刨丝器”，让密集恐惧症患者看了直发麻。

不过必须承认，“刨丝器”的硬件配置还是很给力的：英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存，AMD定制Radeon Pro VEGA II显卡（可定制两张）。

性能表现上，苹果声称Mac Pro可以同时串流12个4K画面或3个8K画面，如果属实那真的可以算是地表最强了。



同时苹果还推出了Pro Display XDR显示器，一样的“刨丝器”设计，售价4999美元（约合34507元人民币），支架额外花费1000美元（约合6902人民币）。

06 Airpods 2代真无线蓝牙耳机





除了上面的新版Mac Pro，苹果还在今年3月更新了Airpods产品线，这也是目前用户关注度最高的真无线蓝牙耳机，2代的推出弥补了之前1代中的诸多遗憾。

支持更长的通话时间，可通过语音激活Siri，并可搭配新推出的无线充电盒。

AirPods2配备全新的Apple H1耳机芯片，可与苹果设备建立更快速、更稳定的无线连接，在关联设备间的切换最快达以往2倍，接打电话时的连接最快达以往1.5倍。

H1芯片还支持用语音激活Siri，并可将游戏时的延迟最多降低30%。

07 RTX 2060显卡





RTX 2060是在今年接替GTX 1060的新一代“甜品级”显卡，自然也是那些手里没有太多钱又想兼顾性能的用户最为关心的新卡。

与GTX 1060相比，RTX 2060最大的变化就是采用了全新的图灵架构，提供RTX特效支持，整体提升60%性能。

RTX 2060的CUDA流处理器数量增加了33%，并改善了GTX 1060显存容量小的缺陷。根据英伟达的数据，在大多数游戏中RTX 2060的性能比GTX 1060快60%，并优于GTX 1070 Ti。

RTX 2060拥有120个TMU纹理单元、48个ROP光栅单元，以及240个Tensor张量核心和30个RT光线追踪核心。在RT光纤追踪核心数量方面，RTX 2060则是RTX 2080 Ti的一半。

价格自然是“甜品级”显卡的一个重要环节，目前RTX 2060的价格从2300元到3500元不等，主要集中在2700元附近。

08 国产特斯拉Model 3





尽管特斯拉Model 3并不是一款2019年的新车，但国产版的下线仍然意义重大，它的到来对国产同类型产品带来了新的竞争压力。

中国制造Model 3售价为32.8万元人民币，已于5月31日开放预订，订金为2万元，预计交付时间为6至10个月。

根据特斯拉官方给出的数据，国产Model 3标准续航升级版续航里程为460KM，最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。



特斯拉CEO马斯克预计，在今年年底前上海超级工厂能够实现每周生产1000辆至2000辆汽车。



这样的价格已经在国产品牌高端新能源车中具有竞争力，加上特斯拉在这个行业中的地位与产品质量，市场格局或迎来一次大变动。

09 微软Hololens 2





微软的HoloLens MR眼镜向来被人成为“黑科技”，就在今年，微软在前作的基础上发布了新一代产品HoloLens 2。

HoloLens 2首先在佩戴感上进行了大幅提升，更轻更舒适。每度视力达到47像素，视野增加了一倍以上，相当于从每眼720p提升至2K分辨率。

此外，Hololens 2还推出了客制化服务，允许客户进行定制，比如将Hololens 2与安全帽组装到一起，可以让建筑工人佩戴更加舒适和方便。

在功能上，HoloLens 2增加了眼球追踪功能，同时强化了手部追踪，会主动计算用户手部大小，操作更精确，性能更强。Hololens 2还支持语音识别，可进行语音指令，实现文件发送、跟随等功能。

在应用方面，HoloLens 2有了更多的应用程序，可广泛应用于教育、工厂等领域，有着相当大的格局。

10 大疆RoboMaster S1教育机器人





机器人也是近年来科技领域的宠儿，也是人工智能探索领域的排头兵，机甲大师RoboMaster S1则是大疆在机器人商业化上的一次尝试。

机甲大师RoboMaster S1是一款专业教育机器人，它在配备光声、力等多种传感器的同时拥有强大的中央处理器，结合定制无刷电机、全向移动底盘和高精度云台，可以在游戏竞技的同时，学习专业机器人和人工智能知识。

该机器人拥有46个编程控制部件，6类人工智能编程模块，支持Scratch与Python两种编程语言。通过人工智能技术，RoboMaster S1可以识别姿态、掌声、行人、视觉标签和另一台S1。

在教育资源方面，DJI大疆教育工程师自研了专业的机器人、人工智能与编程课程，与RoboMaster S1硬件同步设计。

（本文图片来自网络）

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